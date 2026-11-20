▲ 국회 과학기술정보방송통신위원회 황정아 의원(더불어민주당, 대전 유성을). ⓒ프레시안DB

올해 세무사 1차 시험에서 회계학 개론 90점 이상 고득점자가 지난해보다 33배 급증하면서 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 가능성을 조사해야 한다는 주장이 제기됐다.

황정아 더불어민주당 의원(대전 유성을)은 지난 4월 25일 치러진 제63회 세무사 1차 시험 문제를 AI모델 16종에 풀게 한 결과, 시험 당시 출시돼 있던 일부 모델이 회계학 개론에서 100점을 받았다고 20일 밝혔다.

황 의원이 미국 앤트로픽의 AI모델을 대상으로 시험 문제지 이미지만 제공하고 한국산업인력공단의 최종 정답으로 채점한 결과, 시험 9일 전 출시된 ‘오퍼스 4.7’은 회계학 개론 40문항을 모두 맞혔다.

앞서 출시된 ‘오퍼스 4.6’과 ‘소네트 4.6’도 같은 과목에서 만점을 기록했다.

한국산업인력공단 자료에 따르면 회계학 개론 90점 이상 득점자는 2024년 1명, 지난해 2명에서 올해 66명으로 급증했다. 최고점도 같은 기간 90점에서 100점으로 높아졌다.

반면 세법학개론의 90점 이상 득점자는 올해 1명에 그쳤다. 시험 당시 AI모델 역시 문제지만 제공받은 조건에서는 72.5점을 기록했다.

다만 AI에 관련 법령을 직접 찾아 확인하도록 하 자세법학개론에서도 40문항 모두 정답을 맞혔다.

법학전문대학원 입학시험인 법학적성시험(LEET)에서도 유사한 결과가 나왔다.

지난 7월 시행된 2027학년도 시험 문제를 당시 공개된 AI모델에 풀게 한 결과 언어이해 30문항을 모두 맞히고 추리논증 40문항 중 39문항을 맞혔다.

최근 3년간 기출문제를 학습시키고 문항을 나눠 풀게 하자 추리논증에서도 만점을 기록했다.

황 의원은 “AI모델의 문제풀이 역량이 높아진 시점에 고득점자가 30배 넘게 증가한 만큼 통계적 특이성을 조사할 필요가 있다”며 “고득점자 전수조사를 통해 부정행위 여부를 명확히 가려야 한다”고 주장했다.

이어 “수능에 적용된 스마튀기기 관리·감독 방안을 국가자격시험으로 확대하는 등 시험 공정성 확보 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

다만 이번 분석은 AI의 문제풀이 능력과 고득점자 증가 추세를 비교한 것으로, 실제 시험장에서 AI를 이용한 부정행위가 발생했다는 증거는 확인되지 않았다.

시험 난이도 변화 등 다른 요인도 영향을 미쳤을 가능성이 있어 고득점자 답안 유형과 시험 관리 실태 등에 대한 추가 검증이 필요한 상황이다.