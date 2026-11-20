▲ 박용갑 의원이 19일 백혜숙 한국중소벤처기업유통원 상임감사와 공공기관 대전 이전 방안을 논의하고 있다. ⓒ박용갑 의원실

정부의 공공기관 2차 지방이전계획 발표를 앞두고 대전시와 지역 정치권이 수도권 공공기관 유치에 속도를 내고 있다.

박용갑 더불어민주당 의원(대전 중구)은 지난 19일 한국중소벤처기업유통원 백혜숙 상임감사 등을 만나 기관의 대전 이전 방안을 논의했다고 20일 밝혔다.

한국중소벤처기업유통원은 중소기업과 소상공인의 판로개척과 마케팅을 지원하는 중소벤처기업부 산하 공공기관이다.

정부의 공공기관 기능 개혁 방안에 따라 공영홈쇼핑과 통합해 약 679명 규모의 ‘중소기업마케팅진흥공사’로 출범하는 방안이 논의되고 있다.

박 의원은 KTX가 정차하는 서대전역의 교통 접근성과 대전에 본사를 둔 소상공인시장진흥공단과의 업무 연계 가능성을 유치 강점으로 제시했다.

백 상임감사는 “대전 이전이 결정된다면 소상공인시장진흥공단과 협력해 중소기업과 소상공인 지원 효과를 높이겠다”고 밝혔다.

대전시는 2020년 혁신도시로 지정됐지만 정부의 2차 공공기관 이전이 지연되면서 실제 이전 성과는 거두지 못한 상태다.

이에 박 의원은 올해 초부터 수도권 공공기관 관계자들과 접촉하며 대덕연구개발특구와 연계한 연구개발기관 유치, 원도심 문화자원을 활용한 공공기관 이전 방안 등을 논의해왔다.

대전시도 유치활동을 강화하고 있다.

허태정 대전시장은 지난 3일 한국중소벤처기업유통원과 한국과학창의재단, 한국제품안전관리원, 한국폴리텍 등 수도권 4개 공공기관 노동조합 대표들과 간담회를 열고 이전 지원 방안을 협의했다.

시는 대전역세권을 중심으로 14개 후보 입지를 검토하고, 25개 기관을 수용할 수 있는 임시 청사와 이전 직원들의 주거·교육·교통 등 정주 여건을 준비하고 있다.

허 시장은 “공공기관 이전은 기관과 지역이 함께 발전하는 기반을 만드는 과정”이라며 “이전을 희망하는 기관과 소통하고 지역 정치권과 협력해 유치에 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

박 의원도 “정부의 공공기관 2차 지방이전계획 발표에 대비해 대전시와 중구에 최대한 많은 기관이 이전할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.