▲대전시교육청 전경 ⓒ대전시교육청

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 지난 19일 대전지역 시험장에서 모두 23건의 부정행위가 적발됐다.

대전시교육청에 따르면 시험 당일 오전 8시30분께 발송된 위급재난 문자 알림음으로 휴대전화 소지 사실이 드러난 사례가 동대전고등학교와 대성고등학교에서 각각 1건씩 발생했다.

해당 수험생들은 시험 시작 전 휴대전화를 감독관에게 제출하지 않은 채 소지하고 있다가 알림음이 울려 적발됐으며, 관련 규정에 따라 즉시 퇴실 조치됐다.

부정행위 유형별로는 시험장 내 와이파이 탐지기로 신호송출기기를 찾아낸 사례가 9건으로 가장 많았다.

이어 전자시계와 보조배터리, 메모지, 휴대전화, 전자담배 등 반입금지물품 소지 5건, 시험 종료 후 답안 표기 등 마킹 관련 위반 5건, 4교시 선택과목 응시방법 위반 2건으로 집계됐다.

시교육청은 스마트 안경이나 초소형 카메라를 이용한 부정행위는 발생하지 않았다고 밝혔다.

수능 부정행위로 적발되면 해당 연도 시험이 무효처리되며, 고의성이나 위반행위의 중대성에 따라 다음해 응시자격까지 제한될 수 있다.