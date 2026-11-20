하이원리조트, 아시아 25개국 대표모델 70여 명이 참가하는 모델선발대회와

중국, 일본 등 모두 1000여 명이 참여하는 다양한 뷰티 행사 개최

라온시니어모델에이전시(대표 김은선)는 지난 18일 정선 하이원리조트에서 열린 ‘2026 아시아 오픈 컬렉션(Asia Open Collection)’에서 패션 브랜드 베스띠벨리(BESTIBELLI)와 화려한 오프닝 무대를 장식했다고 밝혔다.

이날 라온시니어모델에이전시 소속 모델들은 베스띠벨리 의상을 입고 컬렉션의 첫 무대에 올랐다.

ⓒ라온시니어모델에이전시

ⓒ라온시니어모델에이전시

브랜드 의상과 시니어 모델의 워킹을 결합한 협업 무대로, 중장년층이 패션 콘텐츠의 주인공으로 런웨이에 서는 새로운 가능성을 보여줬다.

아시아 오픈 컬렉션은 강원랜드가 18~22일까지 하이원리조트에서 개최하는 ‘하이원리조트 2026 아시아모델페스티벌’의 프로그램 중 하나이다.

아시아모델페스티벌은 아시아 각국의 모델과 패션, 뷰티, 엔터테인먼트 산업을 연결하는 글로벌 문화 콘텐츠 행사로 세대와 분야를 아우르는 다채로운 프로그램으로 진행된다.

올해 페스티벌은 아시아 25개국 대표 모델 70여 명을 비롯해 국내외 패션·뷰티·엔터테인먼트 관계자 1000여 명이 참여했다.

앞서 만 45세 이상 참가자 가운데 ‘페이스 오브 아시아’ 시니어 부문에 출전할 한국 대표 모델을 선발하는 ‘2026 아시아모델페스티벌-페이스 오브 코리아 시니어’에서는 라온시니어모델에이전시 소속 변오덕 모델이 국제 무대에 설 기회를 얻었다.

김은선 대표는 20일 “아시아 오픈 컬렉션의 첫 무대를 베스띠벨리와 함께 열게 돼 뜻깊다”며 “시니어 모델에게 무대는 자신의 가능성을 새롭게 발견하는 자리”라고 했다.

이어 “우리 라온 소속 모델들이 국내외 무대에서 새로운 도전을 이어갈 수 있도록 적극 지원하고, 앞으로도 패션쇼와 국제 교류 활동을 통해 나이에 제한 받지 않는 시니어 모델 활동의 저변을 더욱 넓혀가겠다”고 말했다.

한편 라온시니어모델에이전시는 지난해 9월 중국 산둥성 웨이하이시에서 열린 ‘여성 패션 타워 페스티벌’에 한국 대표로 초청받았다.

당시 50~70대 소속 모델 17명이 무대에 섰으며, 모델 전원이 웨이하이시 문화관광 홍보대사로 위촉됐으며 지난 7월 중국 옌타이에서 열린 ‘2026 아시아모델페스티벌 페이스 오브 차이나’에는 라온시니어모델에이전시 소속 모델 35명이 참가했다.

특히 한국의 전통미를 담은 한복쇼와 중국의 전통 의상 치파오 패션쇼를 선보이며 양국의 문화와 패션을 잇는 특별한 무대를 연출했다.

라온시니어모델에이전시는 중국 웨이하이와 옌타이, 국내 하이원리조트 등 국내외 다양한 무대에서 활동하며 시니어 모델의 국제 교류와 활동 영역을 지속적으로 확대하고 있다.

또한 작년 강남베드로병원, 북쌔즈 가족상담소와 각각 협약을 맺고 소속 시니어 모델들의 건강관리와 정서 지원 등 활동 영역을 넓혀가고 있다.

작년에 이어 3년 연속 개최하는 ‘하이원리조트 2026 아시아모델페스티벌’은 단순 마이스 산업 유치라는 의미를 넘어 패션쇼, 시상식 등 다양한 프로그램을 통해 아시아의 아름다움과 개성을 세계에 널리 알리는 패션·뷰티 페스티벌이다.