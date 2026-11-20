7월 대비 약 50% 증가

파라타항공이 10월 국제선 여객 탑승률에서 국적 항공사 가운데 가장 높은 수치를 기록하며 국제선 시장에서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

국토교통부의 10월 국제선 탑승 통계에 따르면 파라타항공은 10월 한 달간 모두 448편을 운항해 10만579명의 승객을 수송하고 91.2%의 탑승률을 기록했다.

ⓒ파라타항공

이는 전체 국적 항공사 가운데 가장 높은 수치다.

파라타항공은 작년 11월 일본 나리타 노선을 통해 국제선 운항을 처음 시작한 이후 불과 4개월 만인 올해 3월 국적 항공사 국제선 탑승률 1위에 처음 올랐다.

이후 5월까지 3개월 연속 1위를 기록한 데 이어 10월에도 다시 정상에 오르며, 첫 1위를 기록한 3월부터 10월까지 8개월 중 절반인 4개월간 국적 항공사 국제선 탑승률 1위를 차지했다.

국제선 취항 1년이 채 되지 않은 항공사가 짧은 기간 동안 여러 차례 탑승률 1위를 기록했다는 점에서 의미가 크다.

특히 국제선 운항 규모를 지속적으로 확대하는 가운데 높은 탑승률을 유지하며 안정적인 여객 수요를 확보하고 있다는 평가다.

월간 국제선 수송객도 처음으로 10만 명을 넘어섰다.

파라타항공의 국제선 수송객은 지난 7월 6만7165명에서 8월 8만4703명, 9월 8만9972명으로 꾸준히 증가했으며, 10월에는 10만0579명을 기록했다.

이는 파라타항공이 베트남 하노이와 일본 삿포로 노선에 첫 취항한 7월보다 약 49.7% 증가한 수치다.

이 같은 성과를 바탕으로 파라타항공은 지난 9일 중국 선전 노선에 신규 취항했으며, 인천발 첫 항공편이 탑승률 100%를 기록하는 등 순조로운 출발을 알렸다.

파라타항공은 향후 중국을 비롯한 아시아 지역의 국제선 네트워크를 지속적으로 확대하는 한편, 내년 5월 1일 로스앤젤레스(LA) 노선 취항을 목표로 장거리 운항 체계 구축에도 박차를 가하고 있다.

이를 통해 여행객은 물론 환승 수요까지 적극 확보하며 국제선 사업 영역을 한층 넓혀 나갈 계획이다.

양양국제공항을 기반으로 한 항공 네트워크 확대에 나선 파라타항공은 12월 21일부터 양양국제공항과 중국 상하이 푸둥국제공항을 연결하는 정기편을 운항할 예정이다.

파라타항공 관계자는 “안전 운항을 최우선 가치로 삼고 고객 수요에 맞춰 단계적으로 노선 네트워크를 확대해 나가고 있다”며 “항공업계의 구조적 변화 속에서 고객들의 선택권을 넓히는 또 하나의 FSC로 자리매김하는 것을 명확한 목표로 삼고, 차별화된 서비스와 고객 경험을 제공하는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

파라타항공은 작년 7월 1호기 도입 이후 약 1년 만에 기단을 빠르게 5대까지 확대해 현재 A330 3대와 A320 2대 등 모두 5대의 항공기를 운용하고 있다.