이동약자 외출 돕고 시각장애아동 학습 지원

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)은 창립 74주년을 맞아 일상 속 장벽을 낮추는 '배리어프리(Barrier-free)' 사회공헌활동을 진행했다고 20일 밝혔다.

삼표그룹은 매년 창립기념일마다 임직원이 참여하는 사회공헌활동을 이어오고 있다.

ⓒ삼표그룹

올해는 우리주변의 다양한 사회적 약자의 물리적, 심리적 장벽을 해소하고자 이동약자를 위한 지도 만들기 활동 '계단뿌셔 챌린지'와 시각장애아동의 학습을 돕는 ‘점자 교구 제작’ 활동을 펼쳤다.

지난 1~20일까지 진행하고 있는 계단뿌셔 챌린지에는 삼표그룹 임직원을 비롯해 성동구 직장인 자원봉사자, 청년봉사단체 등 100여 명이 함께했다.

참가자들은 집이나 회사 근처 식당과 카페, 편의점 등을 찾아 계단·경사로·문턱 정보를 확인한 뒤 비영리 스타트업 '계단뿌셔클럽'이 운영하는 지도 앱에 등록했다.

수집한 500여 곳의 정보는 휠체어 및 영유아 동반 유모차 이용자, 보행보조기를 쓰는 고령자 등 이동약자가 방문 전에 시설 접근성을 확인하는 데 활용된다.

삼표그룹은 참여 인원에 맞춰 성동구 관내 저소득 가정 아동에게 선물도 전달할 계획이다.

ⓒ삼표그룹

시각장애아동을 위한 점자 교구 제작 활동은 지난 10일 삼척을 시작으로 12일 포항, 18일 서울까지 계열사 임직원들의 릴레이로 진행됐다.

점자는 시각장애인이 세상과 소통하고 자립하는 데 꼭 필요한 문자로, 손끝 감각이 살아 있는 어린 시절에 익히는 것이 중요하다.

이에 임직원들은 아이들이 놀이를 통해 자연스럽게 점자를 배울 수 있도록 교구 제작에 힘을 모았다.

제작한 교구는 촉각으로 한글의 원리를 익히는 '점자 자음·모음 미니책'과 도로 구조와 교통안전을 배우는 '도로교통안전놀이 교구' 2종이다.

완성된 교구 150개는 시각 외 감각으로 세상을 느끼는 아이들의 특성을 고려한 선물과 함께 키트로 구성됐다.

완성된 키트는 국제아동권리 NGO인 세이브더칠드런을 통해 서울·경북·강원 지역 시각장애 특수학교와 특수교육지원센터에 전달될 예정이다.

세이브더칠드런은 1919년 영국에서 설립된 아동 구호 비정부기구로, 전 세계 120여 개국에서 아동의 생존·보호·교육·권리 옹호 활동을 펼치고 있다.

한국 지부는 1986년 활동국으로 출범해 2004년 회원국으로 전환했으며, 국내외 아동 지원과 긴급 구호 사업을 진행하고 있다.

삼표그룹 사회공헌 유용재 상무는 “창립기념일을 맞아 임직원과 지역사회가 함께하는 나눔으로 채울 수 있어 뜻깊다”며 “74년 역사를 발판 삼아 이웃들이 일상에서 마주하는 크고 작은 장벽을 낮추는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

삼표그룹은 1952년 강원탄광에서 출발해 1961년 삼표연탄으로 이름을 알렸고, 1966년 강원산업그룹 체제로 전환한 뒤 골재·레미콘·시멘트 등 건설 소재 사업을 확장했다. 2013년 지주회사 체제로 전환했으며, 현재 부동산 개발과 DMC 수색 복합단지, 성수동 삼표 글로벌 랜드마크 사업 등을 추진하고 있다.