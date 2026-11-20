개장일 리프트 종일권 2000 원, 수험생 1만 원 특별 할인 등 20주년 기념 혜택 풍성

리프트 대기시간 단축 Q-PASS 도입·안전망 높이 3m로 개선 등 고객 안전·편의 강화

강원랜드(대표이사 김도균)가 운영하는 하이원 스키장이 당초 27일 예정했던 개장일을 사흘 앞당겨 24일 조기 개장한다.

올해 개장 20주년을 맞은 하이원 스키장은 특별한 겨울 시즌의 시작을 알린다.

ⓒ강원랜드

해발고도가 높은 지리적 이점을 갖춘 하이원 스키장은 상대적으로 낮은 기온을 바탕으로 안정적인 제설 여건과 우수한 설질을 확보할 수 있다는 강점을 지닌다.

이번 시즌에는 이러한 입지적 경쟁력을 바탕으로 고객들에게 더욱 긴 겨울 레저 시즌을 제공할 계획이다.

개장 당일 24일에는 낮 12시부터 오후 4시까지 운영하며, 25일부터는 매일 오전 9시부터 오후 4시까지 주간 운영을 이어간다.

제우스3-1 슬로프를 시작으로 모두 15개 슬로프를 순차적으로 오픈할 계획이며, 스노우월드는 12월 24일 개장을 목표로 준비하고 있다.

하이원 스키장 개장 20주년을 기념해 특별 프로모션도 마련했다.

개장일부터 27일까지 나흘간 리프트 종일권을 2000원에 판매하는 '2천원의 첫 만남' 이벤트를 한다.

24일은 낮 12시부터 오후 4시까지, 25일부터 27일까지는 오전 9시부터 오후 4시까지 이용할 수 있다.

ⓒ강원랜드

이번 시즌에는 고객 편의와 안전을 위한 시설 및 서비스 개선도 이뤄진다.

이용률이 낮은 5시간권을 폐지하고 대·소인 요금을 통합해 리프트 요금 체계를 단순화했으며, 전용 게이트를 통해 리프트 대기시간을 줄일 수 있는 유료 서비스 'Q-PASS'를 새롭게 도입한다.

슬로프 안전망 높이도 기존 2.5m에서 3m로 높이는 등 안전시설을 보강한다.

가족 단위 고객을 위한 스노우월드도 새 단장한다.

모빌 래프팅 이용 공간을 기존 2570㎡에서 4194㎡로 약 63% 확대하고, 투명 돔 휴게공간과 몽골텐트형 푸드존을 늘려 이용 편의를 높인다.

수능 수험생을 위한 특별 할인 행사도 마련했다.

‘27학년도 수능 수험생 모여라! 수능 끝~설레는 여행 시작!’ 프로모션을 통해 내달 31일까지 수험생에게 워터월드 입장권과 스키장 리프트 4시간권을 각각 1만 원에 제공한다.

또한 12월부터 내년 2월까지 매월 20일과 30일에는 '2030 스페셜데이'를 운영해 2030세대와 수능 수험생 등에게 스키와 워터월드 야간 무료 이용 혜택을 각 시설별 선착순 230명에게 제공한다.

아울러 스키 이용 고객들이 슬로프에서 쌓인 피로를 풀고 여유롭게 휴식할 수 있도록 워터월드 야간 운영을 연장한다.

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스키 이용 고객은 오후 4~8시까지 구명조끼가 포함된 워터월드 이용권을 2만 원 특가로 이용할 수 있다.

이밖에도 하이원 리워즈 적립 고객 대상 자동차·숙박권·시즌권 경품 이벤트와 스키·워터월드 결합 패키지 등 다양한 20주년 기념 혜택을 선보인다.

하이원 스키장은 2006년 12월 21일 슬로프 18면과 총연장 21km 규모로 개장했으며, 콘도와 골프장 등과 함께 하이원리조트 브랜드로 성장했다. 2018년 워터월드 개장으로 사계절 복합시설을 갖췄다.

김도균 대표이사는 20일 "하이원 스키장이 개장 20주년을 맞이하는 뜻깊은 시즌인 만큼 고객들의 성원에 보답하기 위해 개장일을 앞당기고 시설 개선과 다양한 특별 혜택을 준비했다"며 "고객들이 더욱 편리하고 안전한 환경에서 겨울 레저를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 하이원 스키장의 운영 일정과 프로모션별 세부 이용 조건은 하이원리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.