▲김정섭 신임 한국드라마학회장 ⓒ상명대학교

상명대학교 예술대학 연극전공 김정섭 교수가 한국드라마학회 신임회장으로 선출됐다.

상명대는 김 교수가 지난 14일 세종대학교에서 열린 ‘2026년 한국드라마학회 추계학술대회 정기총회’에서 신임회장으로 선출됐다고 밝혔다. 임기는 2027년 1월 1일부터 2년이다.

한국드라마학회는 1986년 호남연극학회로 출발해 2005년 한국연극사학회, 영미드라마학회와 통합한 전국 규모의 학술단체다.

연극과 희곡, 영화, 방송 드라마 등 극예술 전반을 연구하며 한국연구재단 등재학술지 『드라마 연구』를 연 3회 발간하고 있다.

김 교수는 독일 보훔 루르대학교에서 연극학 박사학위를 받았으며 고려대 세종캠퍼스 교수와 세종시문화재단 이사 등을 역임했다.

현재 상명대 미래예술연구소장과 한국드라마학회 부회장, 극단 길라잡이 공동대표 겸 상임연출을 맡고 있다.

김 교수는 임기 동안 학술연구와 예술창작 현장의 교류를 확대하고 인공지능(AI) 등 기술·매체 환경 변화에 대응하는 학술연구와 신진 연구자 육성에 주력할 계획이다.

김 교수는 “급변하는 기술과 매체 환경 속에서 극예술의 본질적 가치를 되짚고 새로운 가능성을 모색하겠다”며 “다양한 분야와 세대의 연구자들이 함께 성장하는 열린 학회를 만들겠다”고 말했다.