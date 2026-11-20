▲천안시가 내년도 본예산으로 2조6700억원을 편성했다 ⓒAI 생성 이미지

충남 천안시가 내년도 본예산으로 2조6700억원을 편성했다.

천안시는 20일 올해보다 1800억 원(7.2%) 증가한 2027년도 예산안을 시의회에 제출했다고 밝혔다.

회계별로는 일반회계 2조3080억원, 특별회계 3620억원으로, 민생경제 회복과 미래 신성장산업 육성, 생애주기별 돌봄 지원에 재원을 집중했다.

지역경제 활성화를 위해 천안사랑상품권 발행에 270억원, 소상공인 특례보증지원에 45억원, 노란우산공제 가입장려금에 12억원을 편성했다.

지역공동체 일자리사업 등 일자리 창출에 23억원, 청년도전 지원사업에 14억원을 배정했다.

미래산업 분야에서는 연구개발(R&D) 집적지구 토지매입비 139억원과 신성장 동력산업 육성 17억원을 반영했다.

지역주도형 인공지능(AI) 대전환 사업과 첨단전략산업 펀드 조성에 각각 10억원, 온 디바이스 AI 실증 확산에 8억원을 투입한다.

저출산 대응과 돌봄 지원도 강화한다. 영유아 보육료와 부모급여 지원에 932억원, 아동수당 488억원, 출생축하금과 첫만남 이용권에 90억원을 편성했다.

사회복지 분야에는 기초연금 1810억원, 장애인연금 및 활동지원 440억원, 노인일자리와 맞춤돌봄서비스 224억원 등을 반영했다.

교통분야에서는 75세 이상 어르신과 어린이·청소년 버스비 무료화에 121억원, 특별교통수단 및 바우처 택시 운영에 83억원을 투입한다.

천안역사 증축공사에 80억원, 전기 저상버스 구입·교체에 58억원, 광역전철·시내버스 환승할인 지원에 29억원도 배정했다.

이와 함께 302억원 규모의 생활밀착형 사업을 추진하고 소하천 정비와 재해위험지역 개선 등 시민안전분야에도 투자한다.

장기수 천안시장은 “민생경제의 조속한 회복과 신성장 동력 확보에 재정역량을 집중했다”며 “지속가능한 발전 기반을 다질 수 있도록 재정을 전략적으로 운용하겠다”고 말했다.

이번 예산안은 294회 천안시의회 2차 정례회 심의를 거쳐 오는 12월 18일 최종 확정될 예정이다.