▲한국철도공사(코레일)가 청각장애인의 철도 이용 불편을 줄이기 위해 역사 내 소통 환경 개선에 나선다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 청각장애인의 철도 이용 편의를 높이기 위해 청각보조시설을 확대한다.

코레일은 이달 말까지 전국 24개 역에 청각장애인과 난청인을 위한 ‘텔레코일 존’을 추가 설치한다고 20일 밝혔다.

텔레코일 존은 보청기나 인공와우를 사용하는 이용객이 주변 소음의 방해를 덜 받고 역무원의 안내를 명확하게 들을 수 있도록 돕는 청각 보조시설이다.

이용객이 보청기나 인공 와우의 텔레코일 기능인 ‘T모드’를 켜면 매표 직원의 음성이 청각보조기기로 직접 전달되는 방식이다.

코레일은 기존 광주송정역과 여수엑스포역, 순천역, 경주역 등 4개 역에서 운영하던 시설을 전국 주요 역으로 확대할 계획이다.

설치 대상에는 서울·용산·부산·동대구역을 비롯해 대전·서대전·천안아산·오송·조치원역 등 충청권 주요 역도 포함됐다.

시설은 승차권 구매와 열차이용 안내 등 승객과 역무원 간 대면 소통이 많은 매표창구 주변에 설치된다.

코레일은 지난 18일 서울역에서 서울특별시농아인협회 관계자 등을 초청해 현장 시연회를 열고 시설 이용 편의성과 안내표지의 가시성 등을 점검했다.

코레일은 이번 시설 확대를 통해 청각장애인의 정보 접근성을 높이고 교통약자가 보다 편리하게 철도를 이용할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.