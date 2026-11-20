▲양승조 한국수자원공사(K-water) 사장이 취임 직후 반도체 클러스터 용수 확보를 위한 현장 점검에 잇따라 나섰다 ⓒ한국수자원공사

양승조 한국수자원공사(K-water) 사장이 반도체 클러스터의 안정적인 용수공급을 위한 현장점검을 이어가고 있다.

한국수자원공사는 양 사장이 20일 호남권 반도체 클러스터의 주요 수원인 주암댐과 동복댐을 방문해 용수 공급 여건과 시설 운영 현황을 점검했다고 밝혔다.

지난 18일 용인 반도체 클러스터를 찾은 데 이어 이틀 만에 진행한 현장 일정이다.

이번 방문은 정부의 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’ 추진에 맞춰 반도체 산업에 필요한 물 공급 기반을 선제적으로 확보하기 위해 마련됐다.

양 사장은 현장에서 댐별 수자원 확보 상황과 시설 간 연계 운영 체계를 살피고 기업의 투자 및 생산시설 가동 일정에 맞춘 용수 공급 준비를 주문했다.

특히 산업용수 확보 과정에서 지역주민의 물 이용과 생활환경에 미치는 영향을 충분히 고려해야 한다고 강조했다.

동복댐 증축사업과 관련해서도 지방자치단체와 주민들의 의견을 수렴하고 관계기관 간 협력을 강화할 것을 당부했다.

수자원공사는 앞으로 반도체 클러스터 용수공급 사업을 추진하면서 지역사회와 소통을 확대하고 산업 인프라 확충이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 협력할 방침이다.

양 사장은 “기업의 투자 일정에 맞춰 안정적인 물 공급이 이뤄지도록 기술적 준비를 철저히 해야 한다”며 “지역사회의 물 이용 여건도 세심하게 살펴 달라”고 말했다.

이어 “지역사회와 협력해 정부의 메가 프로젝트를 차질 없이 추진하고 산업성장과 지역상생이 함께 이뤄지는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.