▲아산시가 연말을 맞아 한시적으로 아산페이 구매한도를 50만원에서 70만원으로 확대한다 ⓒ아산시

충남 아산시가 연말 지역 소비 활성화를 위해 아산페이 월 구매한도를 70만 원으로 확대한다.

아산시는 추가 확보한 국·도비를 활용해 모바일 아산페이 구매한도를 기존 50만 원에서 70만 원으로 한시 상향하는 특별이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

행사 기간은 11월 23~30일과 12월 1~10일 두 차례다.

이 기간 모바일 아산페이는 기존과 동일한 10% 선할인 혜택을 적용받아 월 최대 7만 원을 절약할 수 있다. 보유한도는 100만 원이다.

시는 지난 10월 국·도비 84억 5980만 원을 추가 확보해 아산페이 월 발행 규모를 기존 205억 원에서 451억 원으로 확대했다.

11월에는 잔여 판매 물량을 대상으로 구매한도 상향 행사를 진행한다. 지난 17일 기준 남은 물량은 약 30억 원이다.

12월에는 453억 6600만 원을 별도로 발행하고, 1일부터 10일까지 해당 물량 범위에서 구매한도 확대 혜택을 제공한다.

12월 11일부터는 월 구매한도가 기존 50만 원으로 환원된다.

오세현 아산시장은 “이번 특별이벤트는 시민의 생활비 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 국·도비 확보를 통해 아산페이가 소상공인 매출 증대와 골목상권 활성화로 이어지도록 하겠다”고 말했다.