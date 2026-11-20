▲20일 장기수 천안시장이 시의회에서 시정연설을 하고 있다 ⓒ천안시

장기수 충남 천안시장이 ‘365 행복천안’을 민선 9기 시정 비전으로 제시하고 민생경제 회복과 미래산업 육성에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.

장 시장은 20일 천안시의회 제294회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 취임 후 첫 시정연설을 통해 2027년도 예산안과 주요 시정운영 방향을 발표했다.

그는 “천안은 71만 시민과 107만 체류인구를 아우르는 178만 생활인구의 중부권 핵심도시로 성장했다”며 “이제는 산업과 인구의 성장을 시민의 행복으로 연결해야 한다”고 강조했다.

이어 “365일 시민의 삶을 챙기고 행복이 이어지는 천안을 만들겠다”며 시민중심 행정과 지역균형발전, 미래산업 육성 등을 약속했다.

장 시장은 민선 9기 출범 이후 36개 공공시설 연중 개방과 시민 간담회, 아침 시장실 운영 등을 통해 시민 의견을 정책에 반영해 왔다고 설명했다.

또 삼성의 19조원 규모 투자계획 지원과 천안 아산산업단지의 반도체 후공정 소재·부품·장비 특화단지 지정, 전국 지방정부 일자리 대상 국무총리상 수상 등을 주요 성과로 제시했다.

내년도 시정운영 방향은 시민중심 생활환경 조성, 권역별 균형발전, 민생경제 회복과 미래산업 육성, 생애주기별 맞춤복지, 인공지능(AI) 기반 행정혁신 등 5대 과제다.

특히 천안역 일대 원도심 재생과 성환 혁신지구 개발, KTX천안아산역 중심 첨단산업거점 조성 등을 추진하고 충청권 최초 특례시 지정에도 나설 계획이다.

청년 일자리와 소상공인 지원을 확대하고 24시간 소아 진료·야간 돌봄, 노인 통합돌봄 등 생애주기별 복지체계도 강화한다.

이를 뒷받침할 2027년도 본예산은 올해보다 1800억원(7.2%) 증가한 2조6700억원으로 편성했다.

일반회계는 2조3080억원, 특별회계는 3620억원이며 민생경제 회복 지원 사업에 2690억원, 지역연계 및 생활밀착형 사업에 543억원을 반영했다.

AI 기반 행정혁신 등 민선 9기 역점사업에도 1019억원을 투입할 계획이다.

장 시장은 “이번 예산안은 민생 우선, 미래 투자, 재정혁신이라는 원칙 아래 편성했다”며 “사업 하나하나의 필요성과 효과를 꼼꼼히 살펴 시민이 체감하는 성과로 보답하겠다”고 말했다.

이어 “시와 의회는 시민행복과 지역발전이라는 공동목표를 향해 나아가는 동반자”라며 “합리적인 제안과 건설적인 의견에 귀 기울이며 소통과 협력을 이어가겠다”고 강조했다.

한편 2027년도 천안시 예산안은 시의회 심의를 거쳐 오는 12월 18일 최종 확정될 예정이다.