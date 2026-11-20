▲한국철도공사(코레일)가 철도노조의 쟁의행위 예고에 따라 비상수송체계에 돌입한다 ⓒ프레시안DB

한국철도공사(코레일)가 철도노조의 쟁의행위 예고에 따라 비상수송체계에 돌입한다.

코레일은 전국철도노동조합이 오는 23일 오전 9시부터 쟁의행위를 예고함에 따라 22일부터 비상수송대책본부를 가동한다고 밝혔다.

코레일은 열차 지연과 운행 변경에 대비해 가용인력을 최대한 투입하고 주요 역과 열차 내 안내방송을 강화할 계획이다.

또 주요 역에 안내 직원을 추가 배치해 열차 운행 상황을 신속하게 알리고 이용객 불편을 최소화할 방침이다.

특히 대학 논술과 면접 등 중요한 일정을 앞둔 이용객에게 열차 운행 상황을 사전에 확인해 달라고 당부했다.

열차 운행정보는 코레일 홈페이지와 모바일 앱 ‘코레일+’, ‘코레일 지하철 톡’에서 확인할 수 있으며, 운행 차질이 예상되면 다른 교통수단 이용도 고려해야 한다.

쟁의행위 기간에는 승차권 환불과 변경에 따른 위약금이 면제된다.

열차지연증명서는 코레일 모바일 앱과 홈페이지, 철도역에서 발급받을 수 있다.

코레일 관계자는 “철도노조의 쟁의행위로 인한 열차 운행 차질에 대비해 비상수송체계를 철저히 운영하고 고객불편을 최소화하겠다”고 말했다.