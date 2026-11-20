무소속 한동훈 의원이 자신에 대한 국민의힘 윤리위원회의 제명 징계가 조작됐다는 의혹이 제기된 것과 관련해 "기획과 공작이 있었을 것으로 예상했다"고 말했다.

한 의원은 20일 국회 로텐더홀에서 기자들과 만나 "제명 과정에 이런 식의 기획과 공작이 있었을 것이라고 예상했지만 내부자가 직접 증거를 갖고 하리라는 생각은 못 했다"며 "결국 진실이 드러나는 것 같다"고 밝혔다.

한 의원은 "제가 당 대표를 하는 과정에서 윤석열 전 대통령의 잘못한 부분들을 어떻게든 바로잡으려 노력했고 그 과정에서 저를 축출하기 위한 소수의 당권파 같은 사람들이 있었지 않나. 그게 쌓이고 쌓여 제가 제명까지 됐다"고 주장했다.

한 의원은 "올바르게 행동한 것이 자랑스럽진 않아도 다행스럽게 생각한다"고 말했다.

최근 추경호 대구시장(국민의힘 전 원내대표)이 계엄 해제 표결 방해 혐의 1심 재판에서 무죄 판결을 받은 것을 두고 장동혁 대표가 "우리 당 안에도 '내란몰이’ 세력이 있었다. 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것"이라고 한 데 대해서도 한 의원은 반박했다.

한 의원은 "추 전 원내대표에 대해 전 어떤 증거관계를 알 수 없는 상황이었다. 그래서 영장 단계서부터 말씀드렸던 것”이라며 “그 과정에서 여러 음해를 하기도 하지만 말이 되겠나. 그런 말 하는 사람들은 이 무죄 판결에 별로 기여하지 않은 것 같다"고 말했다.

한 의원은 "추 전 원내대표께도 이후 서로 연락하면서 건강 챙기시란 말씀을 드렸다"고 덧붙였다.