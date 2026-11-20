▲허태정 대전시장(오른쪽)과 국민의힘 정점식 원내대표가 면담을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전시

허태정 대전시장이 내년도 국비확보를 위해 국회를 찾았다.

허 시장은 20일 국회를 방문해 김영진 국회 행정안전위원장과 정점식 국민의힘 원내대표를 잇달아 만나 2027년도 정부 예산안에 대전지역 주요 사업 예산을 추가 반영해 줄 것을 요청했다.

이번 방문은 정부 예산안 국회 심의가 막바지에 접어든 가운데 지역 현안 해결을 위한 여야 정치권의 협력을 확보하기 위해 마련됐다.

허 시장은 지난 2일 국회 방문을 시작으로 11일 더불어민주당 대전시당 시정현안 간담회, 13일 국회 예산결산특별위원회와 기획예산처 방문 등 국비 확보 활동을 이어왔다.

대전시는 국회 예산안 의결 전까지 정치권과 정부 부처를 대상으로 주요 현안사업의 필요성을 설명하고 예산 증액을 지속적으로 건의할 방침이다.

허 시장은 “정부 예산안 심의가 최종 단계에 접어든 만큼 대전의 미래 성장과 시민 삶의 질 향상을 위한 핵심 사업들이 예산에 반영되도록 마지막까지 최선을 다하겠다”며 “여야를 넘어 지역 정치권과 국회가 긴밀히 협력해 성과를 이끌어내겠다”고 말했다.