▲박은선 시인이 북콘서트에서 이야기하고 있다 ⓒ프레시안(이재진 기자)

대전 출신 박은선 시인이 다섯 번째 시집 『손톱 끝에 걸린 세상』을 펴내고 고향 독자들과 만났다.

박 시인은 20일 대전 중구 에이블스퀘어에서 출간 기념 북콘서트 ‘언어와 색채의 이야기’를 개최했다.

이날 행사에는 지역 문인과 독자들이 참석해 시인의 작품세계와 창작이야기를 나눴다.

특히 참석자들이 시집에 수록된 작품을 직접 낭송하고 감상을 공유하는 참여형 프로그램으로 진행됐다.

어쿠스틱 기타 연주와 저자 사인회도 마련돼 문학과 음악이 어우러진 소통의 시간을 가졌다.

신간 『손톱 끝에 걸린 세상』은 개인의 고통과 치유, 삶을 이어가는 과정을 섬세한 시어로 풀어낸 작품집이다.

삶의 상처와 존재에 대한 성찰을 침묵과 여백의 언어로 담아내면서 일상 속 위로와 희망의 메시지를 전한다.

박 시인은 한국문인협회와 현대시인협회, 국제 펜 한국본부 회원으로 활동하고 있으며 『바다의 달을 만나기 전』, 『바다만 아는 비밀』, 『갈비뼈에 부는 청초한 바람』등 다수의 시집을 발표했다.

또 유튜브 채널 ‘낭독하는 시인’을 운영하고 독립서점 북토크와 시 퍼포먼스 등 다양한 활동을 통해 독자들과 교류하고 있다.