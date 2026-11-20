▲대덕구의회 본회의장에서 의원들이 회의를 진행하고 있는 모습 ⓒ대전 대덕구의회

​넉 달간 원구성 파행을 겪었던 대전 대덕구의회가 정상화 직후 교섭단체 신설과 대표의원 업무추진비 지급 근거를 담은 조례안을 나란히 추진해 제 몫 챙기기라는 비판이 나온다.

​20일 대덕구의회에 따르면 더불어민주당 이삼남 의원과 국민의힘 박은정 의원은 오는 12월 3일 열리는 정례회 본회의 처리를 목표로 관련 조례안을 각각 발의했다.

​이 의원은 교섭단체 구성·운영 기준과 예산지원 근거를 담은 ‘교섭단체 구성 및 운영 조례안’을, 박 의원은 교섭단체 대표의원에게 의회운영업무추진비를 편성·집행하도록 하는 ‘업무추진비 사용 및 공개 등에 관한 조례 일부개정조례안’을 냈다.

​원구성 자리를 두고 넉 달 내내 극한 대치를 벌이던 여야가 교섭단체 신설과 활동비 지원 조례안 처리에는 한목소리를 냈다.

​어렵사리 원구성을 마무리하고 밀린 현안 처리에 속도를 내야 할 시점에 여야가 나란히 의원들의 업무추진비 지급 근거를 추진하는 셈이다.

교섭단체 구성 자체보다 추진 시기와 명분이 문제라는 지적이 나온다.

장기간 파행에 대한 책임있는 쇄신이나 구민 공감대 형성 없이 의원들의 활동비 지원 근거부터 마련하는 것은 구민 눈높이에 맞지 않다는 비판이다.

​두 조례안은 다음 달 3일 정례회 본회의에서 최종 의결될 예정이다.