상지대(총장 방정균)는 20일 창조관 2층 교직원 식당에서 지역사회 취약계층을 위한 ‘2026학년도 지역사회 연계 김장 나눔 봉사활동’을 진행했다.

이번 봉사활동은 지역사회 취약계층을 지원하고 대학의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다.

ⓒ상지대

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특히 봉주르 원주봉사단이 절임배추 300포기(약 800kg)를 지원하면서 대학과 지역 봉사단체가 함께하는 김장 나눔 활동으로 진행됐다.

봉사활동에는 유수정 교육연구부총장을 비롯해 학생지원팀, 상지대학교부속한방병원, 이봉주 전 마라토너, 국제교류팀 소속 외국인 유학생, 사회봉사단, 중앙운영위원회, 대학혁신지원사업단 사회봉사단 서포터즈, 더불어봄, 봉주르 원주봉사단 등 총 68명이 참여했다.

대학 구성원과 지역 봉사단체 관계자들이 함께 김장을 담그며 나눔의 시간을 가졌다.

이날 담근 김장 김치는 양업토마스장애인종합복지관, 원주시노인종합복지관 등 2곳에 전달해 지역사회 취약계층과 나눔이 필요한 이웃을 지원했다.

행구동 저소득층 가구에는 행정복지센터를 통해 김치를 전달할 예정이다.

학교는 지난해 11월 28일 상지대 사회봉사단, 총학생회, 한방병원 봉사동아리, 소수집단 학생, 발달돌봄센터 원아 등 약 50여 명이 함께 참여해 김장김치 총 200kg을 직접 담가 원주 관내 저소득가정 및 장애가정에 전달한 바 있다.

상지대 관계자는 “앞으로도 재학생과 대학 구성원이 지역사회 봉사활동에 참여할 수 있는 기회를 마련하고, 지역 봉사단체 및 유관기관과 협력해 지역사회에 필요한 나눔 활동을 이어갈 계획”이라고 했다.