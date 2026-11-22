▲대구 수성구 ‘2026 수성국제비엔날레’ 장면ⓒ대구수성구

호숫가를 걷다 만나는 낯선 건축물 하나가 일상의 산책을 특별한 문화 경험으로 바꾸고, 전세 계약을 앞둔 주민에게는 전문가의 상담 한 번이 소중한 재산을 지키는 안전장치가 된다.

대구 수성구가 문화예술을 통한 도시 공간의 변화와 주민 생활 속 민생 안전망 강화에 나서고 있다. 수성못을 무대로 펼쳐진 국제 건축·조경 축제가 12만 명의 발길을 모으며 막을 내린 가운데, 이번에는 전세사기 예방을 위한 찾아가는 상담소를 운영해 주민들의 주거 안전까지 챙긴다.

수성구(구청장 김대권)는 22일 ‘2026 수성국제비엔날레’를 성황리에 마무리했다. 지난달 27일 개막한 이번 행사는 ‘리빙 그라운드(Living Ground)’를 주제로 27일간 수성못 상화동산 일대에서 열렸으며, 행사 기간 시민과 관람객 등 12만 명이 찾았다.

올해 두 번째 열린 수성국제비엔날레는 기존 전시 중심의 행사와 달리 국내외 건축가와 조경가의 아이디어를 실제 공원과 공공시설로 구현하는 이른바 ‘짓는 비엔날레’라는 점에서 차별화됐다.

시민들의 시선을 사로잡은 주 전시장은 수성못 잔디광장에 들어선 목조 파빌리온 ‘빅 루프(Big Roof)’였다. 국산 목재와 대구·경북의 벽돌, 기와를 활용해 만든 이 공간은 단순한 전시장을 넘어 호숫가를 찾은 시민들이 잠시 머물며 건축과 자연을 함께 즐기는 열린 문화공간으로 자리 잡았다.

전시장에서는 세계적인 건축가 쿠마 켄고를 비롯한 국내외 건축가들이 진밭골 목재커뮤니티센터를 위해 제안한 설계안을 비교해 볼 수 있었으며, 들안예술공원과 연호지구 작은 미술관 설계안도 소개됐다.

특히 올레 스히렌의 ‘수성 컨티뉴엄’은 산책로와 디지털 미술관을 자연스럽게 연결해 눈길을 끌었다. 공원을 걷던 시민들이 별도의 관람 동선 없이 예술 공간으로 들어서는 색다른 경험을 제공했다.

전시뿐 아니라 시민 참여 프로그램도 풍성했다. 가족 관람객들은 나무 부재를 직접 짜 맞춰 한옥 모형을 만들고 기와를 쌓으며 전통 건축의 원리를 체험했다. 주말에는 수성못 생태를 살펴보는 ‘지구정원사’ 산책과 호흡명상 프로그램도 진행돼 자연과 예술, 휴식이 어우러졌다.

건축·조경 전공 대학생들에게는 현장을 직접 살펴보는 교육의 장이 됐으며, 참가자들은 ‘빅 루프’를 비롯해 아크데일리 ‘올해의 건축물상’을 받은 대진지의 ‘수성파빌리온 SUPRA’, 생각을담는길 힐링센터 등을 둘러보며 공공건축의 새로운 가능성을 살폈다.

수성구는 비엔날레에서 선보인 다양한 공공건축·조경 사업을 전시로만 남기지 않고 실제 생활공간으로 조성할 계획이다. 연호지구의 연호지와 연호내지, 이천내지 주변에는 각각 작은 미술관을 조성해 주민들이 일상에서 자연스럽게 예술을 접할 수 있도록 할 예정이다.

김대권 수성구청장은 “늘 걷던 저수지 산책길에 잠시 앉아 물가를 바라볼 자리가 생기는 것이 ‘짓는 비엔날레’를 시작한 이유”라며 “주민은 자주 들르고, 방문객은 다시 찾고 싶은 공간을 하나씩 늘려 가겠다”고 말했다.

문화로 도시의 일상을 바꾸는 수성구의 행보는 주민들의 실생활을 지키는 민생 정책으로도 이어진다.

수성구는 오는 25일 오전 10시부터 오후 5시까지 구청 본관 1층 민원실 상담 부스에서 국토교통부·주택도시보증공사(HUG)와 함께 ‘찾아가는 상담소’를 운영한다.

최근 전세사기 피해와 임대차계약 관련 불안이 커지는 가운데 주민들이 계약 단계에서 위험 요소를 미리 확인하고, 피해를 입었거나 피해가 우려되는 임차인들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 마련한 자리다.

상담소에는 법무사와 공인중개사 등 분야별 전문가가 참여해 안전한 전세계약을 위한 컨설팅과 임대차계약 관련 부동산 법률상담을 진행한다.

전세계약을 앞둔 주민은 물론 전세사기 피해자와 피해 우려 임차인 등 관심 있는 주민 누구나 상담을 받을 수 있다. 등기부등본과 건축물대장(해당 시), 임대차계약서 사본(계약 체결 시) 등을 지참하면 보다 정확한 상담이 가능하며, 관련 서류가 없어도 상담을 받을 수 있다.

김대권 수성구청장은 “전세사기 피해는 사전 예방이 무엇보다 중요하다”며 “이번 상담소가 주민들이 안전하게 임대차계약을 맺는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

도시의 공간에는 문화와 예술을 채우고, 주민의 일상에는 주거 안전을 더하는 수성구의 두 가지 행보가 눈길을 끈다. 시민들이 즐겨 찾는 공공공간을 만들고 생활 속 위험을 줄이는 정책이 주민들의 삶을 얼마나 더 풍요롭고 안전하게 바꿔 놓을지 주목된다.