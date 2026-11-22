▲보령시 집행부와 더불어민주당 보령서천지역위원회가 지역 핵심 사업 추진과 국비 확보를 위한 협력 방안을 논의했다. (사진좌로부터 신현성 더불어민주당 보령서천지역위원장, 엄승용 보령시장, 권승현 보령시의회 의원, 성태용 보령시의회 의장 ⓒ더불어민주당 보령서천지역위원회

충남 보령시와 더불어민주당 보령서천지역위원회가 지역 현안 해결과 국비 확보를 위해 협력하기로 했다.

보령시는 지난 20일 시청 상황실에서 엄승용 시장과 신현성 민주당 보령서천지역위원장, 성태용 보령시의회 의장, 권승현 시의원 등이 참석한 가운데 ‘주요현안 공유 및 시정협력 간담회’를 개최했다.

엄 시장의 제안으로 마련된 이날 간담회에서는 주요 정책사업 추진 현황을 공유하고 열악한 지방재정 여건을 보완하기 위한 국비 확보 방안 등을 논의했다.

참석자들은 지역의 미래 성장동력 확보와 주요 현안 해결을 위해 정당과 정치적 입장을 넘어 협력할 필요가 있다는 데 공감했다.

엄 시장은 “보령의 미래 발전을 위해서는 정당을 초월해 지역의 모든 주체가 협력해야 한다”며 “정치적 차이를 존중하되 시민의 이익과 지역 현안 해결을 위해 언제든 만나 협력하겠다”고 말했다.

신 위원장은 “지방재정 여건을 고려할 때 주요 정책사업의 안정적인 추진을 위한 국비 확보가 절실하다”며 “중앙정부 및 관계기관과 긴밀히 소통해 필요한 예산을 확보하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이어 “이번 간담회가 일회성 만남에 그치지 않고 주요 현안을 지속적으로 공유하며 실질적인 해결책을 찾는 정례적인 협력의 장으로 발전하길 바란다”고 덧붙였다.