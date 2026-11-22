“매우 큰 책임” 49.2%…“책임질 사안 아니다” 10.7%, “수사 결과 후 판단” 12.9%

시정운영 긍정 39.4%·부정 47.0%…공직사회 중립성·독립성 부정 평가 50.3%

▲조사개요: 여론조사 전문기관인 ㈜이너텍시스템즈가 2026년 11월 18일부터 20일까지 3일간 경북 안동시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 701명을 대상으로 실시, 조사는 무선 가상번호(81%)와 유선 RDD(19%)를 활용한 자동응답(ARS) 전화조사 방식으로 진행됐다. 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했으며, 2026년 10월 말 행정안전부 주민등록 인구자료를 기준으로 셀가중 방식을 적용했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.7%포인트이며, 응답률은 4.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. ⓒ 프레시안(김종우)

권기창 안동시장 측근 관련 수사·재판과 공무원 조직의 입당원서 모집 의혹에 대해 권 시장이 책임을 져야 한다는 응답이 71.2%로 나타났다. 안동시장의 시정운영 전반에 대해서는 긍정 평가가 39.4%, 부정 평가가 47.0%로 집계됐다.

프레시안 대구경북취재본부 의뢰로 (주)이너텍시스템즈가 2026년 11월 18일부터 20일까지 안동시 만 18세 이상 남녀 유권자 701명을 대상으로 실시한 여론조사에서, 관련 논란에 대한 권 시장의 대응을 묻는 질문에 ‘매우 큰 책임을 져야 한다’는 응답은 49.2%, ‘어느 정도 책임을 져야 한다’는 응답은 22.0%였다.

반면 ‘책임질 사안은 아니라고 생각한다’는 응답은 10.7%였다. ‘수사 결과를 지켜본 뒤 판단해야 한다’는 12.9%, ‘잘 모르겠다’는 5.2%로 조사됐다. 이 문항은 관련 논란에 대한 책임 인식을 물은 것으로, 법적 책임이나 유죄 여부, 사퇴 찬반을 조사한 결과는 아니다.

▲조사개요: 여론조사 전문기관인 ㈜이너텍시스템즈가 2026년 11월 18일부터 20일까지 3일간 경북 안동시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 701명을 대상으로 실시, 조사는 무선 가상번호(81%)와 유선 RDD(19%)를 활용한 자동응답(ARS) 전화조사 방식으로 진행됐다. 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했으며, 2026년 10월 말 행정안전부 주민등록 인구자료를 기준으로 셀가중 방식을 적용했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.7%포인트이며, 응답률은 4.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. ⓒ 프레시안(김종우)

시정운영 평가에서는 ‘매우 잘하고 있다’ 12.9%, ‘잘하는 편이다’ 26.5%로 긍정 평가가 39.4%였다. 부정 평가는 ‘잘 못하는 편이다’ 21.0%, ‘매우 잘 못하고 있다’ 26.0%를 합쳐 47.0%였다. 두 평가의 수치 차이는 7.6%포인트이며, ‘잘 모르겠다’는 13.6%였다.

▲조사개요: 여론조사 전문기관인 ㈜이너텍시스템즈가 2026년 11월 18일부터 20일까지 3일간 경북 안동시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 701명을 대상으로 실시, 조사는 무선 가상번호(81%)와 유선 RDD(19%)를 활용한 자동응답(ARS) 전화조사 방식으로 진행됐다. 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했으며, 2026년 10월 말 행정안전부 주민등록 인구자료를 기준으로 셀가중 방식을 적용했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.7%포인트이며, 응답률은 4.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. ⓒ 프레시안(김종우)

안동시 공직사회가 정치적 중립성과 행정의 독립성을 유지하고 있는지를 묻는 질문에는 부정 응답이 50.3%로 집계됐다. ‘별로 그렇지 않다’가 27.3%, ‘전혀 그렇지 않다’가 23.0%였다. 긍정 응답은 ‘매우 그렇다’ 13.2%, ‘대체로 그렇다’ 22.2%를 합한 35.4%였으며, ‘잘 모르겠다’는 14.3%였다.

안동시가 가장 우선적으로 해결해야 할 현안으로는 ‘지역경제 및 민생 회복’이 34.6%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 ‘인구 감소 및 청년 유출’ 18.9%, ‘시장 및 측근 관련 사법적 논란 해소’ 14.5%, ‘공직사회 기강 확립과 행정 신뢰 회복’ 10.8%, ‘대형 산불 피해 복구와 이재민 지원’ 8.8%, ‘농업·농촌 활성화’ 5.2% 순이었다. 기타는 3.3%, 잘 모르겠다는 4.0%였다.

한편 이번 여론조사는 여론조사 전문기관인 ㈜이너텍시스템즈가 2026년 11월 18일부터 20일까지 3일간 경북 안동시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 701명을 대상으로 실시했다.

조사는 무선 가상번호(81%)와 유선 RDD(19%)를 활용한 자동응답(ARS) 전화조사 방식으로 진행됐다. 성별·연령별·지역별 가중치를 부여했으며, 2026년 10월 말 행정안전부 주민등록 인구자료를 기준으로 셀가중 방식을 적용했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.7%포인트이며, 응답률은 4.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.