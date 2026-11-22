전남광주 행정통합 이후 장흥군에 들어설 예정이던 전남기록원의 건립 입지가 재검토 대상에 오르면서 지역사회의 우려가 커지고 있다. 반면 장흥에 있는 전남소방교육장은 광주소방학교와 통합해 통합소방학교로 확대 운영하는 방향이 추진되면서 두 공공기관의 운명이 엇갈리고 있다.

특히 장흥 출신 윤명희 전남광주특별시의원이 시정질문과 행정사무감사를 통해 기록원 건립계획의 연속성과 장흥 소방조직의 기능 유지를 강하게 요구하면서 지역균형발전 문제가 통합특별시의 주요 현안으로 떠오르고 있다.

22일 <프레시안> 취재 결과 전남광주통합시는 기존 통합전 추진중이던 전남기록원을 전남광주기록원으로 확대하는 위해 건립 입지와 시설 규모, 사업비 등을 전면 재검토하는 기본계획 보완 연구용역에 착수했다.

▲전남소방본부 전경ⓒ전남소방본부 제공

당초 전남도는 지난해 6월 옛 전남도립대 장흥캠퍼스를 기록원 건립 부지로 확정했다. 총사업비 645억 원을 투입해 지하 1층, 지상 4층, 연면적 1만3474㎡ 규모로 조성하고 2030년까지 완공할 계획이었다.

그러나 행정통합으로 광주지역 기록물까지 관리 대상에 포함되면서 상황이 달라졌다. 통합시는 기록물 관리 수요와 시설 규모 확대 등을 이유로 광주권까지 후보지를 넓혀 입지 적정성을 다시 검토하고 있다. 광주권 시유지 22필지와 시 소유 건물 39건 등이 조사 대상에 포함됐으며, 옛 전남인재개발원과 신양파크호텔 등도 활용 가능성이 거론되고 있다.

이와 관련, 윤명희 시의원은 지난달 12일 시정질문에서 기록원 입지 재검토 문제를 집중적으로 따졌다.

윤 의원은 통합특별시가 타당성 용역 과업지시서에 '옛 광주광역시 내 공유재산 입지 조건 분석'을 포함한 사실을 지적하며, 이미 장흥으로 확정된 사업을 사실상 원점에서 다시 검토하는 것 아니냐고 비판했다.

특히 기존 전남도립대 장흥캠퍼스 부지를 활용해 기록원 본원을 장흥에 두고, 행정통합으로 늘어나는 광주권 기록물 관리 수요를 반영하는 방향으로 사업을 확대해야 한다고 촉구했다.

윤 의원은 "통합은 기존 행정의 결정을 모두 초기화하는 것이 아니다"며 "행정의 연속성과 계속성을 지키고, 이미 확정된 장흥 본원을 중심으로 통합 이후의 기록물 관리 수요를 수용해야 한다"고 강조했다.

▲윤명희 의원이 질의하고 있다. 2026. 11. 11 ⓒ전남광주시의회

소방 분야에서도 윤 의원은 장흥의 기존 기반시설을 활용한 통합소방·안전 거점 조성을 요구했다.

윤 의원은 "통합소방본부 주청사 입지 문제와 관련해 과거 전남소방본부가 무안에서 장흥으로 이전한 것은 전남 전역의 재난 대응과 출동 골든타임 확보를 위한 결정이었다"고 강조했다. 단순한 행정 편의나 조직 운영의 효율성만으로 소방 지휘체계를 설계해서는 안 되며, 27개 시·군·구 전체의 재난 대응 효율성을 기준으로 판단해야 한다는 주장이다.

장흥에 이미 소방교육대와 국민안전체험센터 등 안전 인프라가 집적돼 있다는 점도 강조했다. 기존 시설을 연계해 장흥을 전남권 소방·안전 교육의 중심지로 육성해야 한다는 것이다.

이어 지난 11일 소방본부 행정사무감사에서도 통합소방본부의 이전 과정에서 지역사회와 충분한 소통이 없었다고 질타하고 공식 사과와 함께 장흥 소방청사 및 교육 기능의 실질적인 유지를 요구했다. 특히 추가 인력 유출 중단과 산불대응단의 장흥 배치, 소방학교 확대 육성 등을 촉구했다.

이 같은 문제 제기 이후 장흥 소방조직은 기존 기능을 유지하고 교육 기능을 확대하는 방향으로 추진되고 있다.

백광철 장흔군의회 의장은 최근 민형배 전남광주특별시장과 만나 장흥 소방조직 유지와 교육훈련 기능 확대를 건의해 긍정적인 답변을 얻었다.

이에 따라 통합소방본부는 광주와 전남에 각각 부본부장을 두는 체제로 운영하고, 전남소방부본부장과 전남권역 소방조직은 기존 장흥 청사에서 근무할 예정이다. 광주소방학교와 장흥 전남소방교육장은 통합소방학교 체계로 개편하고, 통합소방학교장도 장흥에서 근무하는 방향으로 추진된다. 화재진압과 산불진화대 등 전문교육 기능도 강화될 전망이다.

다만 기록원은 장흥 건립계획이 재검토되는 반면 소방학교는 통합을 계기로 기능 확대가 추진되는 만큼, 향후 실제 조직과 인력, 예산이 어떻게 배치되는지가 관건이다.

지역에서는 행정통합이 기존 전남지역의 공공기관 배치와 지역균형발전 원칙을 후퇴시키는 명분으로 활용돼서는 안 된다는 지적도 나온다.

윤명희 전남광주시의원은 "기록원과 소방 분야를 비롯한 통합특별시의 주요 현안에서 기존 행정의 연속성과 지역 간 균형을 이뤄야 한다"며 "이미 장흥에 구축된 공공 인프라를 단순히 행정구역 통합이라는 이유로 재편하기보다 기존 시설을 활용해 기능을 확대하는 것이 통합의 취지에 부합하다"고 강조했다.