▲최교진 교육부장관이 22일 2027수능의 혼란에 대한 책임을 지고 사의를 밝혔다. 최 장관의 세종시교육감 선거 3선 당시 모습 ⓒ프레시안DB

2027학년도 대학수학능력시험이 혼란 가운데 치러진 가운데 최교진 교육부 장관이 사의를 표명했다.

22일 연합뉴스에 따르면 최 장관은 교육부 대변인실을 통해 밝힌 입장문에서 “수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다”며 “수능 준비 과정에 있어서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래됐다”고 이유를 밝혔다.

이어 “다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리됐다”며 “그러나 주무 부처 장관으로서 국민들께서 보시기에 미리 준비하지 못했다는 지적이나 비판으로부터 자유로운 것은 아니라고 생각한다”고 덧붙였다.

최 장관의 사의 표명은 지난 19일 수능을 앞두고 인공지능(AI)를 활용한 부정행위에 대한 우려에 대한 교육부의 대책이 수차례 번복되면서 수험생과 학부모들에게 혼란을 준 것에 따른 것으로 보인다.

또한 수능 3일 전인 지난 16일 국회 교육위 전체회의에서 국민의힘 박정훈 의원이 AI 부정행위를 100% 적발할 자신이 있느냐는 질문에 대해 최 장관이 “전 못할 것 같다”, “제 나이가 있어서…”라고 답변했다가 무책임하다는 질책을 자초했다.

이재명 대통령은 최 장관의 사의를 보고 받은지 1시간 여 만에 이를 수락했다.

한편 최 장관은 지난 6월 치러진 전국동시지방선거에서 세종특별시교육감 선거에 출마한 특정 후보를 지지하는 발언을 해 물의를 일으키기도 했다.