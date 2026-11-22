장동혁 국민의힘 대표가 "이재명과 민주당이 조희대 대법원장 탄핵에 목을 메는 이유는 바로 '이재명 탈옥' 딱 하나"라고 주장했다.

장 대표는 22일 자신의 페이스북에 "한덕수 총리 판결이 대법원장 탄핵 사유라더니 이제 와서 아니라고 말을 바꿨다. 사유가 있어서 탄핵을 하는 게 아니라, 탄핵을 위해 억지 사유를 만드는 것"이라며 이 같이 말했다.

그는 "탄핵안이 국회를 통과하면 조희대 대법원장 직무가 즉시 정지된다. 내년 2월 법관 인사를 못하게 해서 이재명 재판 재개를 막으려는 것"이라며 "탄핵 사유조차 끼워 맞추는 ‘억지 탄핵’이다. 이재명 재판 중지를 위한 ‘방탄 탄핵’이다. 이재명을 감옥에서 꺼내기 위한 ‘탈옥 탄핵’이다"라고 주장했다.

그는 "이게 바로 위헌이고, 위법이고, 진짜 내란행위"라며 "대통령 한 사람을 위한 위헌과 위법이 판치는 나라, 이게 바로 독재국가다"라고 주장했다.

그는 "국민이 분노하고, 저항하고, 행동해야 한다"며 "오늘, 독재에 대한 항거를 시작해야 한다. 내일이면 늦을 것"이라고 주장했다.

그는 그러면서 "탄핵당해야 할 사람은 조희대 대법원장이 아니다. 당장 탄핵당해서 끌려내려와야 할 사람은 범죄자 이재명"이라며 "대법원장 탄핵, 결국 ‘자폭 탄핵’이 될 것"이라고 주장했다.