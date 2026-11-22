교육부터 창업까지 지역 연계 강화…청년 디지털 인재 포항 정착 기반 마련

경북 포항시가 Apple 디벨로퍼 아카데미, 포항공과대학교(POSTECH)와 협력해 양성한 미래 디지털 인재들이 9개월간의 교육과정을 거쳐 완성한 앱과 기술 프로젝트를 공개했다.

POSTECH 내 Apple 디벨로퍼 아카데미는 지난 20일 C5에서 ‘2026년 5기 쇼케이스(SHOWCASE26)’를 개최하고, 교육생들이 직접 기획·개발한 30개 프로젝트를 선보였다.

이번 행사에는 교육생과 동문, 기업 관계자 등 500여 명이 참석해 프로젝트를 체험하고 기술의 활용 가능성을 살펴봤다.

▲박용선 포항시장이 지난 20일 포항공과대학교 C5에서 ‘2026년도 5기 Apple 디벨로퍼 아카데미 쇼케이스’에 참석해 교육생들의 성과를 공유하고 새로운 도전을 응원했다.ⓒ포항시 제공

약 180명의 5기 교육생이 참여한 이번 쇼케이스는 교육 성과를 공유하는 데 그치지 않고, 실제 산업과 사회의 문제를 해결할 아이디어를 소개하는 자리로 마련됐다.

전시 프로젝트는 인공지능(AI), 디지털 헬스케어, 의료기술, 사물인터넷(IoT), 공간컴퓨팅 등 다양한 분야를 아우렀다.

특히 AI를 활용해 수술 전 환자의 간을 3차원으로 구현하는 의료 지원 서비스와 크론병을 앓는 청소년이 학교 급식을 선택할 수 있도록 돕는 앱이 눈길을 끌었다.

Apple의 공간컴퓨팅 기기인 비전 프로(Vision Pro)를 활용한 프로젝트도 소개됐다.

이처럼 다양한 분야의 프로젝트가 나온 배경에는 현실의 문제를 발견하고 기술로 해결하는 데 초점을 둔 아카데미의 교육 방식이 있다.

Apple 디벨로퍼 아카데미는 Apple과 POSTECH이 협력해 2022년 포항에 개설한 동아시아 최초의 교육기관이다.

특정 전공이나 개발 경험에 제한을 두지 않고 다양한 배경의 인재를 선발해 앱 개발에 필요한 기술은 물론 디자인과 비즈니스 역량까지 교육한다.

교육과정은 Apple의 ‘도전 기반 학습(Challenge Based Learning·CBL)’ 방식을 토대로 운영된다.

교육생들은 스스로 현실의 문제를 찾고 팀을 구성해 해결 방안을 기획한 뒤 앱 개발과 디자인, 사업화 전략까지 경험한다.

9개월간 프로젝트를 수행하며 결과물을 완성하고 전문가의 피드백을 통해 실무 역량을 키우는 방식이다.

아카데미는 19세 이상이면 전공과 경력에 관계없이 지원할 수 있으며, 교육비 전액 장학 지원과 월별 지원금 등을 통해 교육생의 학습 여건도 뒷받침하고 있다.

포항시는 이 같은 인재 양성 성과가 지역 산업과 창업 생태계로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화하고 있다.

경북 SW 성장기업 육성지원사업을 통해 유망 창업팀의 사업화와 기술 고도화를 돕고 있으며, POSTECH과 함께 운영하는 청년창업지원센터를 통해 창업 공간과 성장 기반을 제공하고 있다.

지역에서 교육받은 청년들이 다른 지역으로 유출되지 않고 포항에서 창업과 취업 기회를 찾도록 교육과 창업 지원을 연계하는 것이 핵심이다.

우수한 디지털 인재의 지역 정착은 신규 기업과 일자리 창출뿐 아니라 원도심 활성화와 지역 산업의 디지털 전환에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 쇼케이스는 글로벌 기업의 기술 교육과 지역 대학의 연구 역량, 지방자치단체의 창업 지원이 결합해 디지털 인재 양성과 지역 산업의 성장 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다.

교육생들이 개발한 아이디어가 실제 창업과 시장 진출로 이어져 포항이 디지털 인재와 기술 기반 기업이 성장하는 도시로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.

박용선 포항시장은 “Apple과 POSTECH의 협력을 바탕으로 우수한 디지털 인재를 지속적으로 양성하고, 청년들이 포항에서 창업하고 성장해 글로벌 무대로 진출할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.