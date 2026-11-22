경북 포항과 일본 후쿠야마 지역 경제계가 철강산업을 매개로 교류 확대와 기업 간 협력 방안을 모색했다.

포항상공회의소는 지난 19일 포항 재팬위크를 맞아 포항을 방문한 일본 후쿠야마상공회의소 친선교류단과 만나 양 지역의 우호 증진과 경제교류 활성화 방안을 논의했다.

고마루 시게히로 회장이 이끄는 교류단은 포스코 역사관과 홍보센터, 구룡포 근대문화역사거리 등을 방문해 포항의 산업·문화 현장을 둘러본 뒤 포항상의를 찾아 교류 확대 방안을 협의했다.

양 상공회의소는 2011년 우호친선 및 교류증진 협약을 체결한 뒤 교류를 이어오고 있다.

나주영 포항상공회의소 회장은 “철강산업을 기반으로 성장한 두 도시가 산업 현장의 경험과 정보를 공유하면 철강산업의 발전 방향을 모색하고 기업 간 협력 기회도 넓힐 수 있을 것”이라고 말했다.

고마루 시게히로 회장도 “이번 방문이 양측의 신뢰를 확인하고 협력을 확대하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 정보 교류와 기업 간 상호 방문을 지속해 양 지역의 공동 발전으로 이어가겠다”고 밝혔다.