국민의힘 포항북당원협의회가 대규모 당원 행사를 열고 당원 간 결속 강화와 조직 역량 결집에 나섰다.

김정재 국회의원(국민의힘·포항 북구)은 22일 포항시 북구 흥해체육관에서 당원교육 및 화합 한마당을 개최했다.

주최 측에 따르면 이날 행사에는 당원과 지역 주요 인사 등 2천여 명이 참석했다.

행사에는 김 의원과 주진우 국회의원(부산 해운대갑), 박용선 포항시장, 지방의원 및 주요 당직자 등이 함께했다.

이날 참석자들은 최근 정치권의 사법 현안을 둘러싸고 규탄 구호를 외치며 사법부 독립과 법치주의 수호 의지를 다졌다.

주진우 의원은 특별강연을 통해 현 정부의 국정 운영과 주요 정치 현안을 짚고, 국민의힘의 대응 방향과 당원들의 역할을 강조했다.

김정재 의원은 당원교육에서 대법관 증원과 법왜곡죄, 재판소원제 등 사법제도 개편의 문제점을 지적하고 검찰청 폐지와 특검 운영에 대한 우려를 제기했다.

아울러 부동산과 주식시장 등 경제정책 현안을 짚으며 법치주의 확립과 민생경제 회복의 필요성을 강조했다.

이어진 화합 행사에서는 포항 북구 5개 선거구 당원들이 함께 소통과 화합의 시간을 가졌다.

행사 마지막에는 청년 당원 대표들이 결의문을 낭독하며 자유민주주의와 법치주의 수호, 민생 회복 및 당원 결속을 다짐했다.