경기도교육청 소속 교원 158명의 개인정보가 유출된 사실이 뒤늦게 확인됐다.

22일 도교육청은 교원소청심사 사건에 제출한 교육청의 서증자료에 교원의 개인정보가 비식별 처리되지 않은 채 포함된 사실을 확인했다고 밝혔다.

▲소속 교원 158명의 개인정보 유출 사태를 알리는 경기도교육청의 안내문. ⓒ경기도교육청

도교육청의 ‘개인정보 유출 사실 고지 및 조치결과 안내’에 따르면 개인정보가 노출된 자료는 교원소청심사위원회에 제출된 2건의 서증(문서) 자료다.

2018년부터 2022년까지 A 교육 관련업체와의 계약 체결과 관련된 자료에는 총 85명에 달하는 교원의 개인 정보가 담겼으며, 교원의 사교육시장 참여와 관련된 복무감사 결과보고서에는 교원 73의 개인정보가 포함됐다.

노출된 교원들의 개인 정보는 △소속 △성명 △생년월일 △겸직허가 여부 △사교육업체명 △비위 내용 △수수·지급액 등으로, 개인정보가 비식별 처리가 이뤄지지 않은 상태였다.

다만, 유출된 자료는 사건과 관련된 5명에게만 전달됐으며, 다른 사람에게 제공되거나 인터넷에 공개된 정황은 확인되지 않았다.

도교육청은 개인 정보의 유출 사실을 확인한 즉시 교원소청심사위원회에서 보관 중이던 기존 자료를 모두 폐기한 뒤 개인정보를 가린 자료로 교체했다고 설명했다.

도교육청은 "개인정보를 안전하게 보호해야 할 교육행정기관으로서 이번 사태에 대한 책무를 무겁게 인식하고 있다"며 "(개인 정보 유출 피해를 입은) 교원 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점을 깊이 사과 드린다"라고 말했다.

이어 "앞으로 모든 대외 제출 문서의 작성 및 제출 과정 전반에 ‘개인정보 보호법’ 등 관련 법령을 철저히 준수하고, 개인정보 비식별 처리 여부를 사전에 철저히 점검하는 등 관련 절차를 강화할 것"이라며 "또한 업무 담당자 교육 등 개인정보 처리 전반의 관리체계를 보완해 이 같은 일의 재발을 방지하겠다"고 약속했다.