경기도가 경기지역화폐의 부정유통을 근절해 건전한 유통질서를 확립하기 위한 집중 단속에 나선다.

22일 도에 따르면 오는 23일부터 다음 달 11일까지 3주간 진행되는 이번 집중 단속은 지역화폐의 부정거래를 사전에 차단해 도민이 신뢰할 수 있는 지역화폐 이용환경을 조성하기 위한 것이다.

▲경기도청 ⓒ경기도

도는 도내 31개 지자체와 함께 단속반을 운영, △실제 물품 판매나 용역 제공 없이 지역화폐를 수취하거나 환전하는 부정수취 및 불법환전 행위 △사행산업·유흥업소 등 제한업종에서의 지역화폐 사용 △지역화폐 결제 거부 △현금영수증 발급 거부 등 현금 결제와 차별대우하는 행위 등을 집중 점검할 계획이다.

이 과정에 ‘이상거래탐지시스템(FDS)’을 활용해 사전에 확인된 의심 거래 사례와 부정유통 신고센터에 접수된 신고 사례를 바탕으로 부정수취 및 불법환전 등을 들여다 볼 예정이다.

도는 단속을 통해 ‘지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률’ 등 관련 법령 위반사항이 확인된 경우, 위반 내용에 따라 현장 계도와 가맹점 등록 취소 또는 과태료 부과 및 부당 수령액 환수 등을 조치할 방침이다.

경기지역화폐 부정유통이 의심되는 사례를 발견한 도민은 누구나 경기도 콜센터(☎031-120) 또는 관할 시·군 지역화폐 담당 부서에 제보하면 된다.