중등교사 임용시험을 앞두고 경기도교육청과 인천시교육청이 인공지능(AI) 기술 기반의 스마트기기를 활용한 부정행위를 차단하기 위한 대응책을 마련했다.

22일 <프레시안> 취재를 종합하면 경기도교육청은 오는 28일 총 2037명(국립학교 교사 위탁 선발 1명, 사립학교 교사 위탁 선발 174명 포함)을 선발하는 ‘2027학년도 경기도 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험’ 1차 시험을 앞두고 있다.

▲인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경. ⓒ연합뉴스

도교육청은 △교육학 △전공 △한국사(한국사능력검정시험으로 대체)를 통해 선발 예정 인원의 1.5배수의 합격자를 선정하기 위한 1차 시험 과정에서 스마트기기를 활용한 부정행위의 발생을 방지하기 위한 대책을 마련했다.

해당 대책에 따라 도교육청은 시험이 치러지는 도내 19개 시험장에서 전파탐지기를 운영한다.

도교육청은 앞서 지난 14일 치러진 초등학교 임용후보자 선정 경쟁시험에서도 해당 전파탐지기를 운영한 바 있다.

도교육청은 각 시험장마다 2~3명 규모의 ‘AI 대응 전담팀’을 통해 시험 과정에서 의심 행동을 보이는 응시생 또는 의심 기기가 발견될 경우 해당 전파탐지기를 활용해 부정행위 여부를 확인할 계획이다.

이와 함께 매 교시 시작 전 감독관이 응시생의 안경을 점검하며, 카메라 등 스마트 장비의 소지 또는 사용이 의심되는 경우에는 소지품 및 신체에 대한 검사도 진행한다.

인천시교육청도 같은 날 치러지는 ‘2027학년도 인천광역시 공립 중등학교교사 등 신규임용후보자 선정경쟁시험’ 1차 시험에 대비해 5개 시험장에 각각 2명씩 총 10명의 ‘AI 전담 대응팀’을 배치하고, 전파탐지기와 금속탐지기를 비치해 부정행위에 대응하기로 결정했다.

시교육청은 모든 복도감독관에게 금속탐지기를 지급해 필요한 경우 반입(소지) 금지 물품을 점검하고, 시험장마다 전파탐지기 1대를 배치해 의심 행동이나 기기 발견시 활용하도록 했다.

한편, 임용시험에 응시하는 응시생은 스마트안경과 이어폰 등 모든 전자·통신기기를 소지할 수 없으며, 부득이 시험장에 가져온 경우에는 1교시 시작 전 전원을 끝 뒤 감독관에게 제출해야 한다.

또 개인용 수정테이프와 지우개도 사용할 수 없으며, 가방과 개인 소지품은 반드시 시험실 밖 복도에 보관해야 한다.