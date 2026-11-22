이재명 대통령이 대장동 개발사업 당시 민간업자들에게 1100억 원을 추가 부담시킨 사실을 강조하며 자신을 둘러싼 배임 의혹을 거듭 반박했다.

이 대통령은 22일 자신의 X(옛 트위터)에 "성남시 몫 이익 4300억원을 선확정 보장하는 조건으로 대장동 사업자를 선정한 후에, 예상과 달리 부동산 시장이 개선되자 업자들에게 1100억 원을 추가부담시켰다"며 "업자와 결탁된 시장이라면 할 수 있는 행동이 아니다"라고 밝혔다.

이 대통령은 20일 밤에도 자신의 X에 유튜브 채널에 출연한 정 변호사의 인터뷰 영상을 공유하며 "개발허가를 내주고 5500억원을 공익 환수한 게 배임죄라면, 공익환수 없이 개발 이익 100%를 민간 업자가 취득하는 일반적인 개발 허가는 어찌 되는 것인가"라고 지적했다.

이 영상에서 정 변호사는 대장동 수사 당시 검찰 조사 과정에서 배임 혐의에 의문을 제기하자 담당 검사가 “저희도 알아요. 그러나 우리는 우리의 할 일이 있습니다. 시킨 건 해야죠”라고 답했다고 주장했다.

검찰은 이 대통령이 성남시장 재직 당시 민간업자에게 유리한 사업 구조를 승인해 성남도시개발공사에 약 4895억 원의 손해를 끼쳤다고 보고 배임 혐의로 기소했다.