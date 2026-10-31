[속보] 李대통령, 경북 청송·영양 깜짝방문…"기본소득 덕분에 인구 늘었다"

이재명 대통령이 31일 경북 청송과 영양을 방문해 현지 주민과 간담회를 갖고 특히 농어촌 기본소득 시행 후 지역의 체감상을 확인하는 자리를 마련했다. 청송과 영양은 농어촌 기본소득 시범지역이다.

이날 김성완 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 이들 두 곳을 방문해 "농어촌 기본소득 시행 이후 지역에서 체감하는 변화를 직접 시찰하고, 지역 주민 및 소상공인들과 소통하는 시간을 가졌다"고 밝혔다.

청송은 올해 6월, 영양은 올해 10월 농어촌 기본소득 시범지역으로 선정됐다. 이에 따라 자체 군비 재원을 더해 주민 1인당 월 20만 원의 지역사랑상품권을 지급하고 있다.

인구 감소 지역이던 이곳은 시범지역 선정 후 인구가 5% 이상 증가했다. 상권 매출도 증가했다는 평가다.

이날 이 대통령은 먼저 청송군 진보면 진보전통시장 인근의 상권을 방문해 음식점, 정육점, 마트, 약국, 세탁소, 미용실, 옷 가게 등 다양한 업종의 상점을 방문했다. 이 대통령이 도착하자 주민과 상인들이 박수를 치며 대통령을 환영했다. 청송군수도 "대통령이 오시는 건 청송군이 생기고 나서 처음"이라며 반겼다. 자신을 80대라고 밝힌 한 노부부는 이 대통령에게 사진 촬영을 청했다.

이 대통령은 상점을 둘러보던 중 청년 사장을 만나 "면 지역에서 창업하기 쉽지 않았을텐데, 용기가 필요했겠다"라고 말을 건넸다. 이에 청년 사장은 "가게를 하나 차리는 게 목표였는데, 기본 소득 때문에 장사할 만하다"고 답했다. 다른 상점 사장들도 기본소득 효과를 체감한다고 말했다.

청송군수는 "기본소득을 시행한 지 2~3개월 만에 인구가 1500명 늘었다"며 "앞으로 3000명까지 늘어날 것으로 본다"고 말했다.

이 대통령은 상권 순회 후 식당으로 이동해 지역 소상공인과 주민, 청송군수, 송미령 농림축산식품부 장관 등과 소고기국밥으로 오찬을 함께했다. 이 자리에서 주민들은 농어촌 기본소득 확대 등을 위해 지방재정 부담 완화를 요청했다. 이 대통령은 이에 "기본소득이 보다 안정적으로 이뤄질 수 있도록 재정 부분에 더 관심을 가지겠다"는 뜻을 밝혔다.

▲이재명 대통령이 29일 서울 광화문광장에서 열린 이태원참사 4주기 기억식에서 추모사를 하고 있다. ⓒ연합뉴스

이 대통령은 청송군 방문 후 영양군으로 이동해 이동장터인 '마실장터'가 열린 연당1리를 방문했다. 영양군 이동장터는 인근에 상점이 없어 생필품 구매에 불편을 겪는 주민들을 위해 군에서 추진하는 사업이다. 차량 2대를 이용해 식료품 등 150종이 넘는 생필품을 판매하는 방식이다. 이동이 어려운 지역 노인들의 편의를 위해 매주 5일, 1일 2회씩 마을회관 등 주민 접근성이 높은 장소에서 장터를 연다.

영양군수도 "대통령이 방문한 건 처음"이라며 "기본소득 지원 효과로 영양군이 반세기만에 인구가 늘었다"고 밝혔다.

이 대통령은 마실장터를 운영하는 농업회사법인 '별마당' 김선환 대표로부터 마실장터 운영 현황 등에 관한 설명을 들었다. 김 대표는 "주민들은 쿠팡보다 빠르다고 한다"고 장터 효능을 강조했다.

마실장터 시찰 후 이 대통령은 연당1리 마을회관으로 이동해 연당 1리 이장 , 영양주민, 카페 사장, 전통식품 제조 기업 대표 등 주민들과 대화를 나눴다.

이 자리에서 이 대통령은 "영양 산너머가 (제 고향인) 안동이다. 어린 시절 귓병이 나서 아버지 손을 잡고 영양에 왔던 기억이 있다"고 과거를 회상했다. 이 대통령은 이어 "산으로 겹겹이 둘러싸여 육지의 섬이 되어 어려움을 겪고 있는 영양에 기본소득은 새로운 기회가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

20년간 서울에서 직장 생활을 하다 귀농해 사과를 이용한 특산주를 만들고 있다는 한 참석자는 "기본 소득을 보고 이주한 직원이 다음 달부터 혜택을 받게 된다"며 "그 직원처럼 기본소득이 새로운 삶을 찾는 원동력이 되고 있다"고 말했다.

한편 이 대통령은 "전국 최대 풍력 단지가 있는 영양은 바람에 이어 햇빛을 활용한 재생에너지 사업을 통해 얻은 공유 수익을 기본소득 재원으로 활용할 수 있을 것"이라고 언급하기도 했다.

이 대통령은 간담회 후 마을 주민들과 단체 사진을 촬영하고 영양 전통시장을 방문했다.