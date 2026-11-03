1000명 집결한 정선군, 2400억 규모 법무부 교정시설 유치 총력전

정선군이 3일 정선공설운동장에서 군민 1,000여 명이 참석한 가운데 법무부 교정시설 유치를 염원하는 범군민 결의대회를 개최했다.

최승준 정선군수는 "군민들의 높은 결의와 간절한 유치 열망이 법무부 교정시설 최종 선정으로 이어질 수 있도록 행정적·재정적 지원에 최선을 다하겠다"며 "군민과 소통하고 공감대를 넓혀 유치 활동을 적극 추진하겠다"고 말했다.

▲법무부 교정시설 유치 염원 범군민 결의대회. ⓒ정선군

나수빈 사북읍 직전리 이장은 "교정시설은 단순한 공공기관을 넘어 지역 내 소비 창출, 고용 효과, 인프라 개선 등을 이끌어낼 핵심적인 지역 활성화 카드"라며 "이번 결의대회는 군민 모두가 하나 되어 정선의 미래를 스스로 열어가겠다는 의지를 보여주는 자리다"고 밝혔다.

결의대회는 석탄산업 침체 이후 이어진 인구 유출과 지역경제 위기를 극복하고 교정시설 유치를 통해 정선군의 새로운 성장 기반을 마련하고자 군민 뜻을 모으기 위해 마련했다.

참석자들은 교정시설 유치 경과보고를 시작으로 결의문 낭독, 유치 기원 구호 제창, 피켓 퍼포먼스를 진행하며 정부와 법무부에 정선군의 유치 당위성을 전달했다.

정선군 사회단체장과 주민들은 교정시설이 가져올 지역 경제 파급효과와 상생 발전 가능성을 강조했다.

법무부 교정시설 공모사업은 전국 4곳에 교정시설을 신축하는 대규모 국책사업이다.

시설별 부지면적 192000㎡ 규모에 수용자 1000명, 정규직 250명 이상이 근무하며 총사업비 2419억 원을 투입한다.

정선군은 건설과 운영 과정에서의 고용·소비, 상주인구 증가, 상권 활성화를 기대하고 있다.

정선군은 이번 결의대회를 계기로 서명운동을 확대하고 유치 홍보활동을 강화하는 등 교정시설 유치를 위한 범군민 역량을 지속적으로 모아나갈 계획이다.