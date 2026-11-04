박영림 강원도의원 "누구나 자유롭게 이동할 수 있어야"

박영림 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례)이 7일 오후 1시 강원대학교 미래광장과 춘천시 시내 일원에서 열리는 시민 평등 행진 '함께가는길' 캠페인을 공동 주최하고 직접 핸드사이클을 타고 행진에 참여한다.

함께가는길은 교통약자 이동권 보장과 교통 불평등 해소를 중심으로 다양한 불평등·차별 해소에 뜻을 함께하는 단체와 시민이 연대하는 캠페인이다.

▲2025년 '함께가는길' 캠페인. ⓒ강원특별자치도의회

2023년과 2024년 함께 자전거, 2025년 함께 걷고 자전거라는 이름으로 춘천시에서 진행했다.

올해가 4회째다.

박영림 의원은 공동 주최자로 장애인, 보행자, 자전거 이용자 등 시민과 함께 행진하며 동등한 이동 환경 조성 필요성을 알릴 예정이다.

이날 행사에는 남상규·이교선 강원특별자치도의회 의원도 참석하기로 했다.

올해 캠페인은 강원대학교 미래광장에서 출발해 도보와 자전거 두 대열로 진행한다.

자전거 대열은 남춘천역, KBS춘천방송총국, 팔호광장을 거쳐 출발지로 돌아오는 9㎞ 코스를 달린다.

도보 대열은 춘천시청과 팔호광장을 경유해 돌아오는 약 4㎞ 코스를 행진한다.

박영림 의원은 "누구나 원하는 곳으로 안전하고 자유롭게 이동할 수 있어야 하며 장애나 이동 수단의 차이가 일상의 불평등으로 이어져선 안 된다"며 "시민들과 함께 현장 목소리를 살피고 모든 도민이 차별 없이 이동하도록 의정활동에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

함께가는길 캠페인은 평등한 도시를 바라는 시민 누구나 참여할 수 있다.

사전 신청 없이 행사 당일 강원대학교 미래광장을 방문해 참여할 수 있다.