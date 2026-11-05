'6경기 연속 무패' 춘천시민축구단, 구단 새 역사 쓴다

춘천시민축구단이 구단 역대 최고 순위를 달성하기 위한 2026시즌 마지막 경기에 나선다.

춘천시민축구단은 오는 7일 오후 2시 경주축구공원 3구장에서 경주한수원축구단과 2026 K3리그 26라운드 최종전을 치른다.

▲춘천시민축구단. ⓒ춘천시민축구단

춘천시민축구단의 2026시즌 마지막 공식 경기이자 구단 역대 최고 순위 달성 여부를 결정짓는 승부다.

춘천시민축구단은 시즌 중반 하위권에 머물렀으나 김우재 감독 부임 이후 반등에 성공했다.

안정적인 수비와 조직력을 바탕으로 최근 9경기에서 6승을 거뒀다.

현재 리그 5위인 경주한수원축구단과 춘천시민축구단의 승점 차는 1점이다.

▲춘천시민축구단 김우재 감독. ⓒ춘천시민축구단

춘천시민축구단이 이번 경기에서 승리하면 최대 5위까지 올라서게 된다.

춘천시민축구단은 지난 부산교통공사와의 마지막 홈경기에서 1대0으로 승리하며 6경기 연속 무패 행진을 이어갔다.

김우재 감독은 "시즌 중반 합류한 이후 개선점을 빠르게 보완했고 선수들이 잘 따라와 준 덕분에 후반기 좋은 모습을 보여줄 수 있었다"며 "마지막 경기까지 최선을 다해 좋은 결과로 시즌을 마무리하겠다"고 말했다.