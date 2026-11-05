'489억 도시재생' 횡성군 둔내면… 철기문화 자산의 문화마을로

횡성군과 횡성군 지역재생지원센터가 오는 11일 오후 2시 둔내면 행정복지센터 2층 대회의실에서 2026 둔내면 철기문화 붐업 포럼·세미나를 연다.

주제는 '철기의 숨결, 둔내에서 다시 살아나다'이다.

▲2026 둔내면 철기문화 붐업 포럼·세미나. ⓒ횡성군

둔내면 도시재생 사업의 핵심 테마인 철기문화의 역사적 가치를 재조명하고 지역 관광 활성화 방안을 논의하는 자리다.

횡성군은 오는 2027년부터 총사업비 489억여 원을 투입해 둔내면 도시재생 사업을 본격 추진한다.

이 사업은 강원특별자치도 기념물 제82호인 둔내 철기시대 주거지 유적을 바탕으로 철기히스토리움, 둔내로 터미널 등 핵심 거점 시설을 조성하는 내용을 담았다.

행사는 최태영 횡성군 부군수의 개회사와 심천섭 강원특별자치도 도시재생과장의 축사로 시작한다.

1부 주제 발표에서는 김규운 강원학연구센터장이 '둔내 철기문화의 역사적 가치'를 다룬다.

이어 이영주 강원특별자치도 도시재생지원센터장이 '철기문화를 접목한 둔내면 관광 활성화 전략 및 나아갈 방향'을 발표한다.

2부 패널 토론은 유순호 횡성군 지역재생지원센터장이 좌장을 맡는다.

토론에는 발표자 2명과 심천섭 강원특별자치도 도시재생과장, 석홍기 횡성군 도시교통과장, 오겸 대동여자중학교 역사 교사, 김미정 횡성군 학예연구사가 참여해 둔내면 특화 재생 관광 활성화 방안을 논의한다.

주민 질의응답도 함께 진행하기로 했다.

3부에서는 발표자와 패널·주민협의체·횡성군 관계자가 참여하는 사업 관계자 세미나를 열어 둔내면 특화 재생 사업의 방향과 공간 운영·프로그램 구성 방안을 협의한다.

장신상 횡성군수는 "둔내의 철기시대 유적은 횡성군만이 가진 소중한 역사 자산이다"며 "이번 포럼이 주민들이 마을의 가치를 다시 발견하고 역사가 머문 둔내면이 사람이 찾는 문화마을로 거듭나는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.