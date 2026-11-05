어르신 일자리 늘고 취약계층 시름 덜고…태백시, 빨래방 3호점 만든다

무거운 이불을 빨지 못해 애를 태우던 어르신과 장애인들의 시름을 덜어준 태백시의 공공이불빨래방이 세 번째 따뜻한 공간을 준비하기로 했다.

태백시는 취약계층의 삶을 정성껏 살피고 어르신들에게 보람찬 일자리를 선물하는 공공이불빨래방 3호점 조성을 본격적으로 추진한다.

▲태백시 공공이불빨래방. ⓒ태백시

공공이불빨래방은 거동이 불편한 이웃을 위해 큼직한 이불을 집까지 직접 찾아가 거두어 오고 깨끗이 세탁해 포근하게 말린 뒤 다시 전달하는 생활밀착형 복지사업이다.

어르신 일자리와 연결해 소득을 보전하는 것은 물론 따스한 손길로 이웃을 돌보는 소중한 다리가 되고 있다.

태백시는 2022년 7월 장성권역에 1호점 '보드미 빨래방'을 열었다.

이어 2025년 9월에는 구 화전파출소 건물을 리모델링해 2호점 '포그니 빨래방'을 개장했다.

빨래방은 단순한 세탁 공간을 넘어 외로운 이웃의 온기 남김터로 자리 잡았다.

올해 1월부터 10월까지 1·2호점을 거쳐 간 이불만 1만 3137채에 달하며 총 2867가구가 혜택을 누렸다.

어르신 빨래 봉사자들은 이불을 전달하며 안부를 묻고 홀로 지내는 이웃의 건강과 생활 형편을 살피는 파수꾼 역할도 묵묵히 해냈다.

지난 9월부터 10월까지 진행한 만족도 조사에서 이용자와 일자리 참여자 모두 기쁜 마음으로 만족감을 나타냈다.

태백시는 소도동 옛 태백농특산물직판장 자리에 3호점을 신설하기로 결정했다.

설계비 5500만 원을 투입해 준비를 마친 뒤 2027년 본격적인 공사에 들어간다.

3호점이 문을 열면 태백시 관내 8개 동이 3개 권역으로 나누어져 더욱 가까운 곳에서 이웃들을 챙기게 된다.

1호점은 장성·철암·구문소동을, 2호점은 황지·황연·삼수동을, 새로 들어설 3호점은 문곡소도·상장동을 나누어 맡는다.

태백시 관계자는 "공공이불빨래방은 이웃의 가사 부담을 덜고 어르신들에게 삶의 보람을 더해주는 뜻깊은 복지사업이다"며 "3호점 조성을 차질 없이 추진해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 촘촘하고 따뜻한 복지를 펼쳐 나가겠다"고 말했다.