서촌 로컬 브랜딩 성공 배운다…횡성문화관광재단, 11일 기획자의 밤

횡성문화관광재단이 오는 11일 지역의 다양한 문화·관광 주체들이 교류하고 협력 가능성을 모색하는 문화예술 네트워크 '기획자의 밤'을 개최한다.

2026 횡성문화예술교육 사업 리액트(RE-ACT)의 일환이다.

▲'기획자의 밤'. ⓒ횡성문화관광재단

기존 문화예술 기획자와 예술가 중심의 교류에서 나아가 올해부터는 관광아카데미와 DMO 등 관광 분야 활동에 참여했던 횡성군민까지 참여 대상을 확대했다.

행사는 오후 4시부터 10시까지 특강과 네트워크 워크숍으로 나누어 진행한다.

오후 4시 횡성문화예술회관 소공연장에서 열리는 특강에서는 설재우 스몰데이즈 대표가 강연자로 나선다.

설재우 대표는 '서촌은 어떻게 하나의 콘텐츠가 되었는가'를 주제로 서촌의 골목과 가게·사람들의 이야기를 발굴해 로컬 브랜딩으로 확장한 경험을 공유하기로 했다.

이어 오후 6시 30분부터는 횡성읍 삼일로60에서 네트워크 파티 '기획자의 밤'을 진행한다.

▲'기획자의 밤'. ⓒ횡성문화관광재단

참여자들이 함께 미션을 수행하고 자원을 교환하며 공동의 경험을 만들어가는 참여형 워크숍으로 운영할 예정이다.

김대중 횡성문화관광재단 대표이사는 "이번 기획자의 밤이 분야와 경계를 넘어 다양한 횡성군민들이 만나 서로의 가능성을 발견하고 새로운 문화·관광 콘텐츠를 함께 만들어가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

특강과 네트워크 프로그램은 선착순 40명을 대상으로 진행하며 횡성문화관광재단 누리집에서 사전 신청을 받는다.