강원도교육청·홍천교육지원청·홍천군, 교육 협력 지구 업무협약

강원특별자치도교육청, 홍천교육지원청, 홍천군이 4일 교육 협력 지구 운영을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 강삼영 강원특별자치도교육감과 허남진 홍천교육지원청 교육장, 신영재 홍천군수를 비롯한 관계자들이 참석했다.

▲교육 협력 지구 운영 업무협약. ⓒ홍천군

이번 협약은 기존 더 나은 교육 지구에서 교육 협력 지구로 명칭이 변경됨에 따라 세 기관의 협력체계를 정비하고 학교와 지역사회가 함께 학생들의 성장을 지원하는 기반을 마련하기 위해 추진했다.

세 기관은 이번 협약을 바탕으로 지역의 교육 현안을 논의하고 기관별 역할과 자원을 연계해 교육 협력 지구 사업을 추진하기로 했다.

학교와 지역사회 간 협력을 강화하고 지역의 다양한 교육 자원을 활용해 학생들의 배움의 기회를 넓혀 나갈 방침이다.

▲교육 협력 지구 운영 업무협약. ⓒ홍천군

사업 추진 과정과 성과를 지속적으로 점검하고 개선 사항을 논의해 지역의 특성과 교육 수요를 반영한 교육 협력 체계도 발전시켜 나갈 계획이다.

신영재 홍천군수는 "이번 협약이 학교와 지역사회가 힘을 모아 아이들의 배움을 지원하는 계기가 되길 바란다"며 "교육지원청과 긴밀히 협력해 학생들이 지역 안에서 다양한 경험을 쌓고 성장할 수 있는 교육 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.