송호대, 비상경영 혁신TF 출범 "학령인구 절벽 극복"

송호대학교가 대학 위기 극복과 지속 가능한 발전 기반을 구축하기 위해 비상경영 혁신TF를 공식 출범하고 경영 혁신에 나섰다.

학교법인 송호학원은 4일 송호관 회의실에서 대학 경영 정상화와 미래 발전 방안 마련을 위한 비상경영 혁신TF 창립회의를 열고 위원 18명에게 임명장을 수여했다.

▲비상경영 혁신TF를 공식 출범. ⓒ송호대학교

TF는 조봉래 법인 총괄본부장(송호대학교 총괄부총장)이 위원장을 맡았다.

내·외부 전문가 18명이 참여해 학령인구 감소·지방대학 경쟁력 약화·재정환경 변화에 대응하고 대학 위기를 도약의 기회로 전환하기 위해 가동했다.

이기평 이사장은 회의에 앞서 학교법인 체제 혁신과 행정체계 개선 그리고 재정안정 및 재정확충 방안 마련에 위원들이 적극적으로 참여해 줄 것을 당부했다.

외부 위원인 윤제훈 횡성군 귀농귀촌지원센터장은 "송호대학교에 대한 자부심을 갖고 환골탈태하여 한마음으로 대학을 살려 나가길 바란다"며 지역사회의 기대를 전했다.

혁신TF는 앞으로 대학평가 및 미래발전 전략 수립, 재정안정 및 재정확충, 조직개편 및 규정정비, 글로벌 교육 및 외국인 유학생 확대, 대외협력·평생교육 강화 및 지역상생, 학교법인 체제혁신 등 6대 핵심과제를 중점 추진하기로 했다.

▲비상경영 혁신TF를 공식 출범. ⓒ송호대학교

2027년 대학기관평가인증에 대비한 교육·행정체계 개선과 재정건전성 회복을 최우선 과제로 삼았다.

2035년을 목표로 하는 중장기 발전계획을 수립해 대학의 미래 경쟁력을 강화할 방침이다.

외국인 유학생 1단계 1000명 확보를 목표로 글로벌 교육역량을 강화하고 정부·지방자치단체·산업체와의 협력 확대 및 평생교육 활성화를 통해 재정자립 기반을 마련할 예정이다.

회의를 주재한 조봉래 위원장은 스피드 타이밍 관리, 생산적 경영성과 관리, 문제해결 위기 관리 등 3가지 비상경영혁신TF 운영 관리 원칙을 제시했다.

조봉래 위원장은 "TF 위원들의 역할 분담과 데이터 기반 의사결정체계 구축, 학교법인 체제혁신, 위원 간 협력 강화 및 대학 홍보 활성화를 강력히 실천해야 한다"며 "형식적인 논의에 그치지 않고 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 실행 중심의 혁신활동을 추진하겠다"고 말했다.

참석 위원들은 법인과 대학의 역량을 결집해 경영 정상화와 교육경쟁력 회복에 전력을 다하기로 뜻을 모았다.

학교법인 송호학원은 이번 혁신TF 출범을 계기로 책임경영과 경영혁신을 강화하고 송호대학교를 지역사회와 산업체가 필요로 하는 전문인재를 양성하는 대학으로 발전시켜 나갈 계획이다.