이병구 강원도의원 "혈세 낭비, 중도개발공사 청산해야"

이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구)이 강원중도개발공사를 대상으로 한 행정사무감사에서 장기간 이어진 경영 및 재정 문제를 지적했다.

이어 공사의 조속한 청산과 잔여 사업의 강원개발공사 이관 방안을 검토해야 한다고 주장했다.

▲이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구). ⓒ강원특별자치도의회

이병구 의원은 4일 2026년 행정사무감사에서 강원중도개발공사 문제가 오랜 기간 지속되어 왔음에도 뚜렷한 해결책을 찾지 못하는 현실을 짚었다.

현 상황을 진퇴양난으로 진단한 이병구 의원은 기존 운영방식 유지로는 근본적인 문제 해결에 한계가 있다고 봤다.

이병구 의원은 공사를 조속히 청산하고 남은 사업을 강원개발공사로 이관하는 방안이 합리적인 대안이 될 수 있다는 의견을 제시했다.

우발채무와 이자 등 향후 발생할 추가 재정부담에 대해서도 우려를 표했다.

상당한 재정이 이미 투입된 상황에서 공사 운영에 따른 비용이 지속적으로 발생하는 만큼 추가적인 재정 손실을 최소화하기 위한 대책 마련이 시급하다고 강조했다.

이병구 의원은 이러한 재정부담이 공사의 경영 문제를 넘어 도민들에게 돌아갈 행정서비스와 복지 혜택에도 영향을 미친다고 덧붙였다.

중도개발공사에 투입되는 예산이 민생 안정, 농업인 지원, 복지 확대 등 다른 필수 분야에 활용될 기회를 제한하고 있다고 설명했다.

한정된 지방재정을 효율적으로 배분해야 한다는 것이다.

이병구 의원은 "중도개발공사 문제를 더 이상 미뤄서는 안 된다"며 "조속한 청산과 잔여 사업의 강원개발공사 이관을 포함한 실질적인 해결 방안을 검토해 불필요한 재정부담을 줄이고 도민의 혈세가 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 해야 한다"고 말했다.