이지영 강원도의원 "파크골프장 잔류 농약 검사 3년간 한 번도 없었다"

이지영 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·고성)이 4일 제350회 정례회 보건환경연구원 행정사무감사에서 도내 파크골프장 잔류농약 검사 실태를 지적하고 도민 건강 보호를 위한 선제적 안전관리 대책 마련을 촉구했다.

이지영 의원에 따르면 최근 3년간 도내 파크골프장 40여 곳에 대한 잔류농약 검사는 단 한 차례도 실시하지 않은 것으로 나타났다.

▲이지영 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·고성). ⓒ이지영 강원특별자치도의회 의원 SNS

충남·제주·경북·경기 등 타 시도에서는 파크골프장 잔류농약 검사를 시행한 사례가 있다.

전북특별자치도 역시 파크골프장까지 검사 대상을 확대하는 등 생활체육시설에 대한 선제적인 환경 안전관리에 나서고 있다.

이지영 의원은 "파크골프장은 일반 골프장과 달리 농약 사용에 관한 별도의 안전관리 기준이 마련되지 않은 실정이라 환경 안전성 확인과 관리체계가 뒤따르지 못하고 있다"며 "고령층을 중심으로 이용객이 빠르게 증가하고 있는 대표적 생활체육시설인 만큼 잔류농약 노출 가능성을 사전에 점검하는 예방적 관리 체계가 필요하다"고 말했다.

이어 "도민들이 건강과 여가를 위해 찾는 파크골프장에서 최근 3년간 잔류농약 검사가 전혀 없었다는 것은 안전관리 측면에서 개선해야 할 부분이다"며 "이용자들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 위험 요인을 확인하는 예방 중심의 관리가 필요하다"고 강조했다.

이지영 의원은 "보건환경연구원이 조사를 추진하고 검사 결과를 정책 추진의 기초자료로 활용해 농약 사용 관리와 환경 안전관리의 방향을 설정해야 한다"며 "도민들이 안심하고 이용할 수 있는 생활체육 환경을 조성하기 위해 강원특별자치도와 보건환경연구원의 적극적인 역할이 필요하다"고 덧붙였다.