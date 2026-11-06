남상규 강원도의원 "팀장 3명에 팀원 1명?…강원수출 혁신해야"

남상규 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천4)이 5일 경제산업관광위원회 행정사무감사에서 ㈜강원수출의 경영 성과와 조직 운영에 대해 비판했다.

남상규 의원은 강원수출의 최근 3년간 기관 경영평가 결과와 수출 실적을 공개하며 근본적인 경영혁신을 촉구했다.

▲남상규 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·춘천4). ⓒ강원특별자치도의회

공개된 자료에 따르면 강원수출은 기관 경영평가에서 2023년 C등급, 2024년 C등급, 2025년 D등급을 받으며 하락세를 보였다.

남상규 의원은 "경영평가가 개선되기는커녕 최하위 등급으로 떨어졌고 중장기 경영계획마저 부실하다는 평가를 받았다"며 "강원특별자치도가 그동안 무슨 경영개선 조치를 취했는지 의문이다"고 꼬집었다.

기형적인 인력 구조도 문제로 지적했다.

현재 강원수출은 정원 9명 중 현원이 5명에 불과하다.

특히 팀장 3명에 팀원은 1명뿐이다.

남상규 의원은 "팀장보다 팀원이 적은 조직에서 정상적인 업무 수행을 기대하기 어렵다"며 "단순한 인력 충원을 넘어 업무분장과 조직·인사관리 전반을 다시 점검해야 한다"고 강조했다.

이어 "강원수출은 도내 기업의 해외 진출을 돕기 위해 설립된 기관인 만큼 경영 부진을 방치해서는 안 된다"며 "중장기 경영계획 전면 재수립과 조직 정상화 등 구체적인 혁신안을 마련하라"고 요구했다.