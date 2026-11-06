박대현 강원도의원 “햇빛소득마을 42곳 중 41곳 멈췄다”

박대현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·화천)이 전력계통 부족으로 사업 착수에 어려움을 겪고 있다고 지적했다.

박대현 의원은 3일 제350회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 이같이 주장하고 강원특별자치도정에 대책 마련을 촉구했다.

▲박대현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·화천). ⓒ강원특별자치도의회

지난달 발표한 햇빛소득마을 2차 공모에서 강원특별자치도 내 42개 마을이 선정됐다.

하지만 박대현 의원은 즉시 사업을 시작하는 마을은 1곳에 불과하다고 설명했다.

즉 나머지 41개 마을이 전력계통 부족 문제로 조건부 선정 상태에 머물러 있다는 것이다.

박대현 의원은 대안으로 거론되는 에너지저장장치 연계는 추가 설치비와 전력 손실을 발생시켜 주민 수익을 줄인다고 덧붙였다.

박대현 의원은 "대통령과 강원특별자치도지사가 도민에게 약속한 사업인 만큼 반드시 지켜져야 한다"며 "민생 현장에서 책임 있는 답을 보여주기 바란다"고 말했다.

이어 에너지저장장치 설치비 등 추가 부담에 대한 국비·도비 지원도 함께 요구했다.