횡성 송호대 축구부, U리그 왕중왕전 16강 진출 ‘돌풍’

송호대학교 축구부가 2026 U리그 대학축구 왕중왕전 32강에서 선문대학교를 제압하고 16강에 진출했다.
송호대는 5일 송호대 대운동장에서 열린 32강 경기에서 선문대를 2대 1로 꺾었다.
송호대 장웅권 선수는 전반과 후반에 각각 1골을 터뜨리며 승리를 이끌었다.
통산 3번째 우승을 노리던 선문대는 전·후반 내내 공세를 펼쳤으나 송호대에 무릎을 꿇었다.
양 팀은 전반을 1대 1로 마쳤으나 송호대가 후반 추가골을 넣으며 승부를 갈랐다.
경기대는 같은 날 대구대를 5대 1로 대파하고 16강에 올랐다.
송호대는 오는 9일 오후 2시 수원 경기대 운동장에서 경기대와 8강 진출권을 놓고 맞붙는다.
송호대는 이번 시즌 U리그 5권역에서 6승 1무 3패를 기록하며 준우승으로 왕중왕전에 진출했다.
이날 경기장에는 이경중 총장, 조봉래 총괄부총장 등 교직원 30여 명이 참여해 단체 응원전을 펼쳤다.
조성률 사무처장이 이끄는 응원단은 북과 응원봉을 이용해 응원가를 부르며 선수단을 지원했다.
조봉래 총괄부총장은 "축구부의 승리가 모교 명예를 드높이고, 학교 혁신과 발전의 기폭제가 될 것"이라고 말했다.
송호대는 오는 9일 경기대학교 원정 경기에도 응원단을 파견하기로 했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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