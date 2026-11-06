횡성 송호대 축구부, U리그 왕중왕전 16강 진출 ‘돌풍’

송호대학교 축구부가 2026 U리그 대학축구 왕중왕전 32강에서 선문대학교를 제압하고 16강에 진출했다.

송호대는 5일 송호대 대운동장에서 열린 32강 경기에서 선문대를 2대 1로 꺾었다.

▲송호대학교 축구부. ⓒ송호대학교

송호대 장웅권 선수는 전반과 후반에 각각 1골을 터뜨리며 승리를 이끌었다.

통산 3번째 우승을 노리던 선문대는 전·후반 내내 공세를 펼쳤으나 송호대에 무릎을 꿇었다.

양 팀은 전반을 1대 1로 마쳤으나 송호대가 후반 추가골을 넣으며 승부를 갈랐다.

경기대는 같은 날 대구대를 5대 1로 대파하고 16강에 올랐다.

송호대는 오는 9일 오후 2시 수원 경기대 운동장에서 경기대와 8강 진출권을 놓고 맞붙는다.

▲2026 U리그 대학축구 왕중왕전 32강. ⓒ송호대학교

송호대는 이번 시즌 U리그 5권역에서 6승 1무 3패를 기록하며 준우승으로 왕중왕전에 진출했다.

이날 경기장에는 이경중 총장, 조봉래 총괄부총장 등 교직원 30여 명이 참여해 단체 응원전을 펼쳤다.

조성률 사무처장이 이끄는 응원단은 북과 응원봉을 이용해 응원가를 부르며 선수단을 지원했다.

조봉래 총괄부총장은 "축구부의 승리가 모교 명예를 드높이고, 학교 혁신과 발전의 기폭제가 될 것"이라고 말했다.

송호대는 오는 9일 경기대학교 원정 경기에도 응원단을 파견하기로 했다.