로봇 코딩·AI 앱 만들었다…춘천시, 2026 AI 융합 경진대회

춘천시가 전국 초·고등학생 대상 ‘2026 AI 융합 경진대회’를 마쳤다.

미래 첨단산업 인재 양성을 위한 이번 대회는 지난 9월 ‘2026 춘천 AI 로보틱스 챌린지’와 10월 ‘2026 춘천 바이브코딩 앱제작 챌린지’ 두 축으로 치러졌다.

▲2026 춘천 AI 로보틱스 챌린지. ⓒ춘천시

강원창작개발센터에서 열린 로보틱스 챌린지에는 초등학생 42명이 참가해 자율주행 로봇자동차 배틀볼 경진대회로 실력을 겨뤘다.

송주원 춘천교육대학교부설초등학교 학생이 대상을 수상했다.

최우수상은 최시혁(성원초), 우수상은 박서희(장학초), 장려상은 박준서(우석초) 학생이 받았다.

춘천 ICT벤처센터에서 열린 앱제작 챌린지에는 고등학생 20명이 참가해 춘천을 주제로 AI 앱을 개발했다.

대상은 동승 연결 앱 ‘HITCH’를 개발한 배성빈 서울 언남고등학교 학생이 차지했다.

최우수상은 ‘춘천 리얼티 트윈’을 개발한 유서진 춘천고등학교 학생에게 돌아갔다.

참가 학생들은 지난 10월 17일 서울 아마존웹서비스 코리아 본사를 방문해 기업 현장 견학도 마쳤다.

춘천시 관계자는 "청소년들이 AI와 로봇 기술을 활용해 아이디어를 현실로 만들어 본 뜻깊은 기회였다"며 "앞으로도 미래 인재 성장을 위한 교육과 체험 기회를 지속해서 마련하기로 했다"고 말했다.