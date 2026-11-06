태백URL·청정메탄올 싣고 달릴 ‘산업 동맥’…태백시, 동점~통동 우회도로 ‘사활’

태백시가 폐광 대체산업 육성에 맞춰 산업 물류 수요에 대응하고 지역경제를 회복하기 위해 동점~통동 국도대체우회도로 건설을 추진하기로 했다.

이는 태백시 동점동과 통동을 연결하는 5.5km 구간에 왕복 2차로 우회도로를 신설하는 사업이다.

▲2024 동서고속도로 추진협의회. ⓒ태백시

총사업비는 438억 원 규모다.

국토교통부 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030년) 비예타 사업에 포함돼 이달 중 최종 반영 여부가 나온다.

동점~통동을 연결하는 기존 도로는 폭이 좁고 굴곡이 심해 대형 화물차량 통행이 어렵다.

일반 차량과 엉켜 교통안전 문제도 꾸준히 발생하고 있다.

태백시는 장성광업소 폐광에 따른 위기를 극복하고자 연구용 지하연구시설(태백URL), 청정메탄올 생산시설, 고터실산업단지 등 폐광 대체산업 육성에 집중하고 있다.

사업이 본격화되면 원자재와 생산품 운송 등 물류 수요가 급증할 전망이다.

▲동점~통동 국도대체우회도로 위치도. ⓒ태백시

태백시는 대체산업의 안정적인 정착과 기업 유치를 위해 선제적인 교통망 확충이 필수라고 판단했다.

우회도로를 개설하면 교통량 분산과 통행시간 단축은 물론 산업단지와 주요 간선도로 간 접근성이 좋아져 물류비용을 절감할 수 있다.

향후 영월~삼척 고속도로 등 광역 교통망과 연계한 강원 남부권 산업·물류 연결망도 강화할 수 있다.

태백시 관계자는 "폐광지역 도로 건설은 현재 교통량뿐만 아니라 장래 교통수요, 국가균형발전, 지역소멸 대응 등 정책적 필요성을 종합해서 고려해야 한다"며 "제6차 국도·국지도 건설계획에 최종 반영되도록 국토교통부 등 관계기관과 협의를 이어가기로 했다"고 말했다.