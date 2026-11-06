홍천 사과축제 개막…토리숲서 8일까지 3일간 진행

홍천군이 6일 홍천읍 도시산림공원 토리숲에서 제11회 홍천 사과축제 개막식을 개최했다.

개막식에는 신영재 홍천군수, 정관교 홍천군의회 의장 및 군의원, 전명준 홍천문화재단 이사장 등 주요 내빈과 사과 재배 농가, 지역주민, 관광객 등이 참석했다.

▲제11회 홍천 사과축제. ⓒ홍천군

이날 행사는 축제 개막을 알리는 테이프 커팅을 시작으로 홍천 사과 무료 나눔 행사 등을 진행했다.

축제장을 찾은 방문객들과 홍천 사과의 맛과 정을 나누는 자리로 꾸며졌다.

신영재 홍천군수는 "정성껏 사과를 키워온 농업인들의 땀과 노력이 이번 축제를 통해 소비자들에게 좋은 결실로 이어지길 바란다"며 "축제장을 찾은 분들께서 맛있는 홍천 사과를 마음껏 즐기고 다양한 체험·공연을 함께하며 가을의 좋은 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

이어 "홍천 사과의 우수성을 더욱 널리 알리고 농가의 판로 확대와 소득 증대로 이어질 수 있도록 지속해서 힘쓰겠다"고 밝혔다.

▲제11회 홍천 사과축제. ⓒ홍천군

제11회 홍천 사과축제는 11월 8일까지 토리숲 일원에서 계속된다.

축제 마지막 날에는 홍천 사과왕 시상식과 행운권 추첨 등을 진행한다.