16개 우수 스타트업 판로 연다…원주창업온 개최

원주시가 강원창업주간을 맞아 6일 원주시청 1층 로비에서 2026년 원주권 창업보육센터 입주기업 홍보전 '원주창업온(:ON)'을 개최했다.
원주시와 강원지방중소벤처기업청이 공동 주최하고 상지대학교·연세대학교·한라대학교 창업보육센터, 중소벤처기업진흥공단 원주 Post-BI 등 원주권 4개 창업보육센터가 공동 주관했다.
원주창업온은 원주 지역 내 창업보육센터 입주기업과 유망 창업기업의 우수한 제품·서비스를 시민들에게 알리고 기업 간 교류 확대와 판로 개척의 기회를 제공해 지역 창업 생태계를 활성화하고자 마련했다.
이날 원주시청 로비에는 4개 창업보육센터 입주기업 13개사와 창업 7년 이내의 관내 우수 창업기업 3개사 등 총 16개 기업의 홍보·전시 부스를 운영했다.
현장을 찾은 시민과 방문객들은 지역 혁신 창업기업들이 개발한 우수 제품과 신기술 서비스를 직접 둘러보고 체험하는 시간을 가졌다.
방문 시민들을 위한 참여형 룰렛 이벤트도 행사 중 총 4회(11시, 12시, 12시 30분, 14시)에 걸쳐 진행했다.
특히 이벤트 경품을 참여 기업들의 우수 제품으로 구성해 시민들의 호응을 얻으며 실질적인 홍보 효과를 더했다.
김경미 원주시 기업지원일자리과장은 "이번 홍보전은 지역 내 창업지원 기관들이 협력하여 관내 유망 창업기업의 성장을 뒷받침하고 지역사회와의 상생 발판을 다진 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 우수 예비 창업자 발굴과 지역 기업의 판로 확대를 위해 다각적인 지원을 아끼지 않기로 했다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0