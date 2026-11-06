16개 우수 스타트업 판로 연다…원주창업온 개최

원주시가 강원창업주간을 맞아 6일 원주시청 1층 로비에서 2026년 원주권 창업보육센터 입주기업 홍보전 '원주창업온(:ON)'을 개최했다.

원주시와 강원지방중소벤처기업청이 공동 주최하고 상지대학교·연세대학교·한라대학교 창업보육센터, 중소벤처기업진흥공단 원주 Post-BI 등 원주권 4개 창업보육센터가 공동 주관했다.

▲'원주창업온(:ON)'. ⓒ원주시

원주창업온은 원주 지역 내 창업보육센터 입주기업과 유망 창업기업의 우수한 제품·서비스를 시민들에게 알리고 기업 간 교류 확대와 판로 개척의 기회를 제공해 지역 창업 생태계를 활성화하고자 마련했다.

이날 원주시청 로비에는 4개 창업보육센터 입주기업 13개사와 창업 7년 이내의 관내 우수 창업기업 3개사 등 총 16개 기업의 홍보·전시 부스를 운영했다.

현장을 찾은 시민과 방문객들은 지역 혁신 창업기업들이 개발한 우수 제품과 신기술 서비스를 직접 둘러보고 체험하는 시간을 가졌다.

▲'원주창업온(:ON)'. ⓒ원주시

방문 시민들을 위한 참여형 룰렛 이벤트도 행사 중 총 4회(11시, 12시, 12시 30분, 14시)에 걸쳐 진행했다.

특히 이벤트 경품을 참여 기업들의 우수 제품으로 구성해 시민들의 호응을 얻으며 실질적인 홍보 효과를 더했다.

김경미 원주시 기업지원일자리과장은 "이번 홍보전은 지역 내 창업지원 기관들이 협력하여 관내 유망 창업기업의 성장을 뒷받침하고 지역사회와의 상생 발판을 다진 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 우수 예비 창업자 발굴과 지역 기업의 판로 확대를 위해 다각적인 지원을 아끼지 않기로 했다"고 말했다.